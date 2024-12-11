Населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области освобождены от ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Оба села находятся в Суджанском районе.

Подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово. Российская артиллерия и авиация ударили по позициям ВСУ в районе девяти населенных пунктов в Сумской области.

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Село Плёхово находится в 2,5 км от границы России и Украины и в 11 км к юго-востоку от Суджи. Село Дарьино находится на расстоянии около 17 км к северо-западу от Суджи.

Последний раз о возвращении контроля над населенными пунктами в Курской области Минобороны сообщало 9 октября. Тогда российские военные отбили хутор Покровский и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе. До этого, 16 сентября, ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера.12 августа губернатор региона Алексей Смирнов докладывал, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. С учетом Дарьино и Плёхово армия России освободила 18 поселений. В ноябре Российский Красный Крест сообщал, что получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области.