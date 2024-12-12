Совет управляющих МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удовлетворил запрос украинской стороны и проведет сегодня, 12 декабря, срочное заседание. Информацию о предстоящем мероприятии подтвердил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Мероприятие будет закрыто для прессы.

В Telegram-канале дипломат уточнил, что участники заседания планируют обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС». Господин Ульянов добавил, что увязка этих двух тем друг с другом находится вне рамок полномочий международного агентства, которое по уставу отвечает за вопросы ядерной безопасности.

10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что направлявшийся к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) служебный автомобиль агентства атаковал беспилотник. Он осудил произошедшее и напомнил о недопустимости атак на атомные станции, назвав ситуацию неприемлемой. В российском МИДе также осудили нападение и отметили, что такие безрассудные действия создают угрозу для ядерных объектов, а также для жизни сотрудников международной организации.