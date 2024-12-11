МИД РФ призвал прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с атакой украинского беспилотника на автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ведомстве осудили нападение и отметили, что такие безрассудные действия создают угрозу для ядерных объектов, а также для жизни сотрудников международной организации. Служебный автомобиль экспертов МАГАТЭ был атакован на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, накануне, 10 декабря, когда агентство проводило ротацию сотрудников.

Произошедшая атака, считает российская сторона, представляет собой провокацию перед внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря. В МИДе подчеркнули, что осуждают «самым решительным образом» действия Украины, «уверовавшей в свою безнаказанность».

«Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В. Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации»,— сказано в сообщении ведомства.

При атаке на автомобиль никто из сотрудников МАГАТЭ не пострадал. Повреждения в результате удара беспилотника получили багажный отсек внедорожника и задняя часть кузова. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку «неприемлемым нападением» на сотрудников агентства. Он не уточнил, какая из сторон атаковала автомобиль.