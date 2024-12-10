Гросси сообщил об ударе беспилотника по автомобилю МАГАТЭ в Запорожской области

Служебный автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подвергся атаке беспилотника в Запорожской области, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Согласно публикации господина Гросси в соцсети X, атака на автомобиль произошла на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, в момент, когда агентство проводило ротацию сотрудников.

Вследствие удара беспилотника багажный отдел внедорожника и задняя часть кузова сильно деформировались, следует из опубликованного видеоролика. Произошедшее глава МАГАТЭ назвал «неприемлемым нападением» на сотрудников агентства. Он не уточнил, какая из сторон атаковала автомобиль с помощью беспилотника.

Минобороны РФ объявляло режим прекращения огня с 7:00 до 19:00 для обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ. 25-я ротация сотрудников агентства на Запорожской АЭС проходила по маршруту от разрушенного моста у населенного пункта Каменское, следует из сообщения Минобороны. Село Каменское находится под контролем российских военных с начала октября 2024 года.