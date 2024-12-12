ОПЕК ставит на расширение «здорового» спроса

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) в декабрьском отчете пятый раз подряд понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году. Оценка уменьшена на 210 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,61 млн б/с. Таким образом, теперь предполагается, что глобальное потребление нефти в этом году составит 103,8 млн б/с. Наиболее заметно прогнозы снижены для азиатских стран, в том числе для КНР и Индии. При этом в отличие от Международного энергетического агентства (МЭА), в ОПЕК предполагают, что спрос в Китае по итогам этого года не снизится, а окажется на 430 тыс. б/с выше, чем он был в 2023 году, увеличившись до 16,8 млн б/с (см. график).

Сокращена в новом докладе картеля и оценка роста мирового спроса на 2025 год: на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Ожидается, что объем потребления в следующем году составит 105,27 млн б/с. Таким образом, в ОПЕК по-прежнему ждут расширения спроса — его темпы в докладе названы «здоровыми», поскольку они сопоставимы со средними «допандемийными» показателями.

В декабрьском отчете также повышена оценка роста добычи нефти странами вне соглашения ОПЕК+ в 2024 году: на 70 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с. Ожидается, что общее предложение стран, не входящих в объединение, составит 53,1 млн б/с. Наиболее заметный вклад в рост добычи по итогам этого года, как следует из доклада, внесут США, Канада, Аргентина и Китай. Прогнозируется, что в 2025 году добыча вне ОПЕК+ вырастет еще на 1,1 млн б/с, до 54,2 млн б/с, за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.

Отметим, более слабые ожидания спроса и прогноз по росту добычи в отдельных странах, как и предполагалось (см. “Ъ” от 13 ноября), уже отразились на решении ОПЕК+ по срокам начала повышения нефтедобычи. Напомним, страны соглашения, добровольно снижавшие производство с первого квартала 2024 года, рассчитывали приступить к сворачиванию ограничений в октябре, но с тех пор повышение добычи несколько раз откладывалось. На прошлой неделе стороны договорились продлить период добровольных сокращений до конца марта 2025 года. По оценкам ОПЕК, в ноябре страны-участницы соглашения добывали 35,2 млн б/с, что на 222 тыс. б/с ниже плана, при этом плановую добычу вновь превысили Ирак (на 143 тыс. б/с), Казахстан (на 62 тыс. б/с) и Россия (на 46 тыс. б/с).

Кристина Боровикова