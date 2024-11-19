Экспортеры нацениваются к углю

Возможное увеличение стоимости российского энергетического угля из-за роста затрат на логистику может изменить структуру экспорта. S&P Global прогнозирует снижение доли чувствительных к ценам покупателей, таких как Индия и Китай, и, наоборот, рост премиальных рынков, включая Южную Корею и Японию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Повышение железнодорожных тарифов может привести к росту стоимости российского энергетического угля и снизить долю чувствительных к ценам покупателей в структуре экспорта, говорится в обзоре S&P Global. Грузовые железнодорожные тарифы с 1 декабря должны вырасти на 13,8%. Аналитик из ОАЭ, занимающийся российским углем, сообщил S&P Global, что индексация приведет к повышению цен и покупателям придется смириться с более высокими ценами либо искать более дешевые альтернативы.

Как отмечается в обзоре, рост цен на российский уголь может повлиять на объемы экспорта в такие страны, как Индия и Китай.

По оценкам трейдера, которые приводит S&P Global, в последние девять месяцев на Китай приходится около половины экспорта энергетического угля из РФ, остальная доля распределена между другими рынками. Но в перспективе соотношение может измениться в пользу премиальных рынков, включая Южную Корею, Японию и Малайзию, считает собеседник S&P Global.

По данным S&P Global, российский энергетический уголь 6000 ккал для Южной Кореи с погрузкой в декабре с 6 октября по 8 ноября предлагался по $116–125 за тонну. Индикативные цены угля 5500 ккал для Китая озвучены на уровне $106–107 за тонну. Индия, пишет S&P Global со ссылкой на источники, сообщала о покупках угля 6000 ккал по $110 за тонну, несколько предложений были от $118 за тонну.

С начала года по 13 ноября, по данным S&P Global, Россия экспортировала 110 млн тонн энергетического угля против 133 млн тонн за весь 2023 год. В частности, за этот период в 2024 году в Китай поставлено 43,9 млн тонн, на Японию, Южную Корею и Тайвань совместно пришлось 23,23 млн тонн, в Индию отправлено 8,2 млн тонн.

Источник “Ъ” на угольном рынке говорит, что повышение себестоимости российского угля приведет к снижению конкурентоспособности и потере доли рынка. «Если бы была возможность, то уже сейчас бы продавали больше на премиальных рынках»,— отмечает он.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев считает, что без снятия торговых ограничений увеличение экспорта угля из РФ на рынки Японии и Южной Кореи маловероятно. По его словам, и до повышения тарифов эти рынки были более интересным направлением для российских экспортеров, так как цены в Южной Корее на энергетический уголь были примерно на $10 за тонну выше, чем в Китае. «Все, что могли в условиях торговых ограничений отыграть российские экспортеры, они, как могли, отыгрывали и раньше»,— говорит господин Грачев. Повышение тарифов ОАО РЖД, продолжает он, на экспортную стоимость угля из РФ вряд ли повлияет, так как цены формируются исходя из баланса на конечных рынках. «А вот экспортный нетбэк, очевидно, снизится»,— добавляет аналитик.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов также не ждет роста цен на российский уголь из-за индексации тарифов. По его словам, платить дороже Китая на Дальнем Востоке сегодня «никто не желает». А то, что нетбэк не будет покрывать себестоимость добычи,— вполне реальная ситуация, отмечает господин Худалов. Коме того, по его словам, если Япония и Южная Корея присоединятся к санкциям против российского угля, это усугубит проблему переориентации экспорта. Единственным положительным для угольщиков моментом аналитик называет ослабление рубля, что несколько повышает рентабельность продаж. Но, по его словам, неизвестно, позволит ли это сохранить объемы экспорта в будущем году на уровне текущего.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина