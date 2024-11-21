Уголь на разогреве

Рост спроса в связи с отопительным сезоном способствовал увеличению экспорта угля из России и сокращению разрыва в объеме поставок с прошлогодним уровнем. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в октябре отгрузки выросли на 6% и почти весь прирост пришелся на Китай. По итогам года аналитики прогнозируют сокращение поставок на 9–10%, а в 2025 году рассчитывают на поддержку экспорта от запуска Тихоокеанской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам января—октября экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн, в октябре отгружено 16,5 млн тонн, что на 6% больше, чем в сентябре, но на 4% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит ЦЦИ. Разрыв в объеме поставок с прошлогодним уровнем сократился. В сентябре объем экспорта был ниже аналогичного периода 2023 года на 11%, а по итогам девяти месяцев — на 10%.

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Как сказано в обзоре ЦЦИ, октябрь отличался падением экспорта угля из Усть-Луги до многолетних минимумов и ростом отправок из портов Дальнего Востока. По данным ЦЦИ, экспорт угля из портов Северо-Запада в октябре упал на 27% год к году и на 10% к сентябрю, до 2,7 млн тонн. Отгрузки из портов Дальнего Востока в прошлом месяце выросли на 9% и 13% соответственно, до 10,4 млн тонн. Источник “Ъ”, работающий на Северо-Западе, подтверждает падение погрузки, объясняя это совокупностью факторов — от состояния мировых цен на уголь до проблем с поставкой по железной дороге.

В январе—октябре, по имеющейся у “Ъ” презентации ОАО РЖД, погрузка угля на Восток выросла на 4,7%.

В западном направлении, сообщали операторы в открытом письме на имя советника президента РФ Игоря Левитина, отмечается «критическое невыполнение объемов погрузки», в первую очередь с Западно-Сибирской железной дороги (основного отправителя угля), на 35–40%. По данным «Морцентр-ТЭК», перевалка угля в морских портах Дальнего Востока за десять месяцев сократилась на 2,1% год к году, до 92,2 млн тонн, в портах Балтийского бассейна — на 1,3%, до 38,3 млн тонн, в том числе в Усть-Луге — на 2,5%, до 35,8 млн тонн.

По подсчетам ЦЦИ, почти весь октябрьский месячный прирост экспорта угля из дальневосточных портов Ванино, Находки и порта Вера ушел в Китай. После последовательного снижения в третьем квартале в октябре экспорт угля в Китай вырос на 8% к сентябрю и на 21% год к году, до 9,4 млн тонн, пишут аналитики. Кроме того, по данным ЦЦИ, в октябре увеличились поставки угля из РФ в Индонезию до 0,5 млн тонн — максимума с июля 2023 года, также отгружен рекордный объем в Израиль — 0,3 млн тонн. Отгрузки через трейдеров ОАЭ продолжили снижение до 1,1 млн тонн в октябре из-за сокращения экспорта из Усть-Луги, отмечают аналитики.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что рост угольного экспорта в октябре к сентябрю связан с сезонным увеличением потребления.

В ноябре, скорее всего, с учетом ослабления рубля также есть некоторые шансы на рост отгрузок, считает он. В декабре, по мнению господина Худалова, пик закупок начнет спадать, но слабый рубль поддержит экспортеров, что, вероятно, подправит итоговую годовую статистику поставок.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев отмечает, что основным фактором снижения экспортных объемов остается ситуация с вывозом угля по железной дороге. До конца 2024 года в ЦЦИ, по его словам, не ожидают улучшения ситуации, предварительно оценивая сокращение экспорта угля на 9–10% год к году, что также отражает снижение перевозок по железной дороге. В 2025 году, говорит господин Грачев, на объемы экспорта угля из РФ может повлиять запуск Тихоокеанской железной дороги провозной мощностью 30 млн тонн в год с потенциалом увеличения до 50 млн тонн в год. «Поддержки со стороны цен и рынка пока не видим»,— отмечает аналитик. Максим Худалов добавляет, что есть надежда на рост сырьевых цен на фоне ослабления американскими регуляторами кредитно-денежной политики и наводнений в Австралии, которые могут подстегнуть котировки на уголь на ключевых рынках потребления и улучшить нетбэки российских экспортеров.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина