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Коммерсантъ FM
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Экспортерам скоксят пошлины

Ставка на уголь обнулится с 1 декабря

На фоне низких мировых цен на коксующийся уголь правительство готовится досрочно отменить экспортную пошлину: по данным Минэнерго, ставка обнулится уже с 1 декабря. При курсе 95 руб./$ и более курсовая пошлина составляет 7% в цене, ее отмена облегчит экспортерам конкуренцию на китайском рынке.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Правительство РФ отменит экспортную пошлину на коксующийся уголь с 1 декабря 2024 года, сообщил в четверг ТАСС глава Минэнерго Сергей Цивилев. По данным “Ъ”, о готовящейся отмене пошлин на заседании комиссий Госсовета по энергетике и транспорту 25 ноября заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. В правительстве переадресовали вопросы “Ъ” в Минэнерго, где дополнительный комментарий не предоставили.

Гибкие экспортные пошлины введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года: в 4–7% при курсе 80–95 руб./$, при курсе менее 80 руб./$ они обнуляются. Пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита были отменены с 1 мая по 31 августа, затем действие моратория продлевалось до декабря 2024 года. В отношении коксующегося угля действие пошлин сохранялось.

В сентябре в Минэнерго заявили, что выступают за отмену экспортных пошлин на коксующийся уголь.

Как сообщали “Ъ” ранее в министерстве, положение предприятий, добывающих коксующийся уголь, осложняется в связи с неблагоприятной динамикой мировых цен, ростом логистических и фискальных затрат.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в октябре говорил, что нулевая пошлина на энергетический уголь, вероятнее всего, сохранится до конца года, а для отмены пошлины на коксующийся уголь Минфин оснований не видит. Господин Сазанов подчеркивал, что с 1 января 2025 года действие механизма курсовых экспортных пошлин в целом прекратится. В Минфине на вопросы “Ъ” в четверг не ответили.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что ожидаемый рост тарифов ОАО РЖД, а также снижение импорта российского угля Китаем на фоне роста поставок из Австралии и Монголии могли привести еще и к проблемам с экспортом коксующегося угля, цены на который снижаются, а себестоимость производства на $5–6 выше, чем у угля энергетического. Отмена пошлины даст российским экспортерам $7–9 с тонны, которыми они могут привлечь китайских покупателей, отмечает он. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) считают, что отмена экспортной пошлины компенсирует российским экспортерам китайскую импортную пошлину, которой уголь из Австралии и Индонезии не облагается.

91,3 миллиарда рублей

составил сальдированный убыток угольных компаний в январе—сентябре, по данным Росстата

По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, экспортные цены на коксующийся уголь, в том числе полутвердых марок (ГЖ), во втором полугодии упали до многолетних минимумов — около $123 за тонну марки ГЖ, на базисе FOB Дальний Восток. При курсе 95 руб./$ и более курсовая пошлина составляет 7%, и ее отмена окажет весомую поддержку угольным компаниям, экспортирующим коксующийся уголь, прежде всего из Кузбасса, отмечает аналитик. Основными бенефициарами отмены пошлины он называет «Мечел» и «Распадскую». В этих компаниях, а также в СУЭК комментарии не предоставили.

Отопительный сезон и поставки в Китай поддержали октябрьский экспорт угля

По итогам января—октября, по данным ЦЦИ, экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн. В октябре отгружено 16,5 млн тонн, что на 6% больше, чем в сентябре, но на 4% меньше, чем годом ранее. Спрос на коксующийся уголь, отмечают аналитики, находится под давлением из-за спада промышленной активности в Китае. А в 2025 году, говорится в обзоре ЦЦИ, промышленное производство в стране может снизить решение США повысить налоги на китайские товары, включая сталь и автомобили. По словам Максима Худалова, отказ от экспортных пошлин может способствовать увеличению экспорта российского угля в 2025 году на 3–5%.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина

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