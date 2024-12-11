Азовская броня поддалась мародерству

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака и двух его сообщников, обвиняемых в мародерстве. По версии СКР, вместо того чтобы восстановить работу завода «Азовэлектросталь» в целом, его промышленной площадки и литейного цеха в частности, они отправили оборудование на разборку под запчасти и в металлолом, причинив ущерб на полмиллиарда рублей. Ранее демонтированные агрегаты использовались для производства брони для танков Т-34, а затем — вагонного литья. Фигуранты расследования утверждают, что лишь зарабатывали деньги, необходимые для сохранения рабочих мест на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правительства и экс-министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС Бывший заместитель председателя правительства и экс-министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Басманный райсуд Москвы по ходатайствам Главного следственного управления (ГСУ) СКР в начале этой недели продлил до 11 января 2025 года сроки ареста экс-министра Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ГУП «Торговый дом "Втормет"» (входит в минпромторг ДНР) Максима Солдатова. Заявления следствия рассматривались в закрытом для СМИ режиме, поскольку это было связано с обеспечением безопасности участников судебного разбирательства. Тем не менее “Ъ” стало известно, что следствие ссылалось на тяжесть обвинения — за мародерство в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий (п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК) предусмотрено заключение на сроки от 8 до 15 лет, а также возможность побега фигурантов за границу. Заявление адвокатов о том, что, например, господину Рущаку некуда бежать, так как он находится под санкциями целого ряда стран и в розыске на Украине, суд не принял.

В материалах уголовного дела, которое изначально было возбуждено в Донецке, а затем передано в Москву в ГСУ СКР, говорится, что после освобождения Мариуполя, которое было официально завершено 20 мая 2022 года, правительство ДНР поручило ГУП «Донецкая промышленная компания» (ДПК) минпромторга ДНР провести инвентаризацию предприятия «Азовэлектросталь» (входило в «Азовмаш»), принять его в управление и восстановить его работу.

Пока создавалась соответствующая комиссия и после разминирования осматривались цеха предприятия, министр Рущак и его сообщники объединились в группу, которая с 23 января по 1 июня 2023 года организовала ликвидацию оборудования на производственной площадке «Б» и цеха №103 «Азовэлектростали».

В материалах дела говорится, что неизвестные рабочие, используя газовое оборудование для резки, краны и автотранспорт, превратили в металлолом три печи ДСВ-5, одну печь ДСН-3, автоматическую формовочную линию КВ-3, смесеприготовительное отделение, 15 мостовых кранов, здание цеха и проч. Впоследствии оборудование было реализовано «Вторметом» ДПК, что причинило ущерб на 518 млн руб.

Следует отметить, что незадолго до начала боевых действий, в 2013 году, в литейном цехе, говорилось на сайте «Азовмаша», который использовался в том числе для производства стали для брони танков Т-34, была установлена новая формовочная линия, созданная по проекту немецкой компании Kunkel-Wagner. Предполагалось, что со временем в Мариуполе появится одно из крупнейших на постсоветском пространстве производств вагонного литья. Сейчас его восстановлением должен заняться «Ростех».

В свою очередь, защита, обжалуя законность расследования, указала, что не обоснован сам факт возбуждения против гражданских лиц уголовного дела по ст. 356.1 УК, предназначенной для преследования военнослужащих. Адвокаты обратили внимание, что в постановлении СКР неоднократно говорится о периоде ведения боевых действий, в то время как к моменту совершения предполагаемого преступления в Мариуполе они уже были закончены.

Согласно заключению аудиторов, площадка и цех, оборудование которого было демонтировано, сильно пострадали во время ведения боевых действий и оборудование можно было использовать только на запчасти и в качестве металлолома.

По версии защиты, продажа части оборудования была санкционирована властями ДНР, так как таким образом появлялись средства на выплату рабочим остановленных производств.

Они особо подчеркнули, что ни у кого из обвиняемых не были найдены крупные активы, якобы приобретенные на средства, вырученные от реализации оборудования. Все деньги были зачислены на счета ДПК. Более того, сумма ущерба, считают представители обвиняемых, фактически взята с потолка, так как еще только проводится экспертиза, которая должна ее установить.

При этом, отмечено в одной из многочисленных жалоб на действие следствия, в деле указано, что, согласно обвинению, министр Рущак «имел умысел на безвозмездное изъятие в свою пользу имущества» ЧАО «Азовэлектросталь» втайне от его собственников. Конкретные же собственники в материалах дела не указаны, отмечают адвокаты, а до начала боевых действий ЧАО входило в группу «Азовмаш», чьим конечным бенефициаром выступал украинский олигарх Ринат Ахметов, признанный в России экстремистом и обвиняемый в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Николай Сергеев, Алексей Соковнин