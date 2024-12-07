Донецких чиновников обвинили в мародерстве

Как стало известно “Ъ”, в ДНР задержали целую организованную группировку чиновников, которая, по версии ФСБ и СКР, совершала мародерства во время боевых действий. Среди прочего им вменяют хищение с последующей продажей металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей в Москве. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в окончательной редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР обвиняет бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом "Втормет"» Максима Солдатова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ — мародерство в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий, связанное с обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества в особо крупном размере.

Отметим, что данную статью внесли в Уголовный кодекс осенью 2022 года, когда шла мобилизация. Как отметили источники “Ъ” в силовых структурах, чиновников впервые привлекают к уголовной ответственности за мародерство.

По данным “Ъ”, расследование по материалам УФСБ изначально велось в СУ СКР по ДНР. Сотрудники 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления установили, что гендиректор ГУП «Втормет» и «иные лица», действуя умышленно, организованной группой по предварительному сговору и пользуясь тем, что на территории республики ведутся боевые действия, изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн руб. Впоследствии оно было реализовано через ГУП как металлолом, а вырученные деньги участники аферы поделили между собой.

«Азовэлектросталь» выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование. После завершения разминирования территории его планируется передать «Ростеху» вместе с другими предприятиями Мариуполя и восстановить их работу.

Тем временем, задержав руководителя ГУПа Максима Солдатова, следователи выяснили, что к актам мародерства причастны и руководители минпромторга ДНР. В результате под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.

До начала событий в Донбассе в 2014 году господин Рущак возглавлял Национальное агентство по аккредитации Украины. Затем он перебрался в Россию, возглавив управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу. Позже он стал замглавы минпромторга ДНР, а в 2020 году указом президента республики Дениса Пушилина назначен главой ведомства. Через три года господин Пушилин отправил чиновника, имевшего, по сообщениям местных СМИ, весьма неоднозначную репутацию, в отставку.

Дело расследовалось в ДНР, но, по решению первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева, было передано в Москву. В ноябре по ходатайствам следователей Басманным райсудом всем трем фигурантам были продлены меры пресечения. Активы экс-чиновников арестованы для погашения ущерба.

Получить комментарии адвокатов подследственных “Ъ” не удалось. Известно, что господа Рущак, Солдатов и Голощапов обжаловали следственные действия и судебные решения, но ничего не добились. Теперь всем троим грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.

Николай Сергеев