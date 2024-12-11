Bloomberg: российская разведка помогла Асаду покинуть Сирию

Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников сообщило, что при приближении антиправительственных вооруженных формирований к Дамаску Россия предложила Башару Асаду и его семье «безопасную эвакуацию», если он согласится уехать «немедленно». По словам собеседников агентства, выехать из Сирии ему помогла российская разведка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Два источника Bloomberg утверждают, что Башара Асада вывезли через авиабазу России в Сирии. Транспондер самолета, на борту которого он находился, был отключен, чтобы избежать слежки, говорится в материале. По словам трех анонимных собеседников агентства, Россия убеждала экс-президента, что «он проиграет борьбу с вооруженными группировками».

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на брифинге на вопрос о помощи России в эвакуации Башара Асада, сказала: «Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала. Про детали я бы сейчас говорить не стала».

8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве Башара Асада. Утверждалось, что он вылетел из Дамаска, а самолет, на борту которого он предположительно находился, пропал с радаров. Спустя некоторое время МИД России сообщил, что возглавлявший Сирию с 2000 года Башар Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что решение об отставке господин Асад принял сам. На вопрос о том, какую роль Россия сыграла в его перемещении, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил: «Без комментариев».

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян