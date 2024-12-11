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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: российская разведка помогла Асаду покинуть Сирию

Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников сообщило, что при приближении антиправительственных вооруженных формирований к Дамаску Россия предложила Башару Асаду и его семье «безопасную эвакуацию», если он согласится уехать «немедленно». По словам собеседников агентства, выехать из Сирии ему помогла российская разведка.

Башар Асад

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Два источника Bloomberg утверждают, что Башара Асада вывезли через авиабазу России в Сирии. Транспондер самолета, на борту которого он находился, был отключен, чтобы избежать слежки, говорится в материале. По словам трех анонимных собеседников агентства, Россия убеждала экс-президента, что «он проиграет борьбу с вооруженными группировками».

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на брифинге на вопрос о помощи России в эвакуации Башара Асада, сказала: «Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала. Про детали я бы сейчас говорить не стала».

8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве Башара Асада. Утверждалось, что он вылетел из Дамаска, а самолет, на борту которого он предположительно находился, пропал с радаров. Спустя некоторое время МИД России сообщил, что возглавлявший Сирию с 2000 года Башар Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что решение об отставке господин Асад принял сам. На вопрос о том, какую роль Россия сыграла в его перемещении, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил: «Без комментариев».

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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