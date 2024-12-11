Bloomberg: российская разведка помогла Асаду покинуть Сирию
Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников сообщило, что при приближении антиправительственных вооруженных формирований к Дамаску Россия предложила Башару Асаду и его семье «безопасную эвакуацию», если он согласится уехать «немедленно». По словам собеседников агентства, выехать из Сирии ему помогла российская разведка.
Башар Асад
Фото: пресс-служба президента РФ
Два источника Bloomberg утверждают, что Башара Асада вывезли через авиабазу России в Сирии. Транспондер самолета, на борту которого он находился, был отключен, чтобы избежать слежки, говорится в материале. По словам трех анонимных собеседников агентства, Россия убеждала экс-президента, что «он проиграет борьбу с вооруженными группировками».
Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на брифинге на вопрос о помощи России в эвакуации Башара Асада, сказала: «Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала. Про детали я бы сейчас говорить не стала».
8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве Башара Асада. Утверждалось, что он вылетел из Дамаска, а самолет, на борту которого он предположительно находился, пропал с радаров. Спустя некоторое время МИД России сообщил, что возглавлявший Сирию с 2000 года Башар Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».
На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что решение об отставке господин Асад принял сам. На вопрос о том, какую роль Россия сыграла в его перемещении, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил: «Без комментариев».
О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».