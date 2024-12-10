Песков: Асад лично принял решение об отставке

Башар Асад лично принял решение сложить с себя полномочия президента Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, какую роль сыграла Россия в отставке господина Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное без комментариев»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 года. 8 декабря бежал из страны при наступлении исламистских группировок. Они объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет задержать господина Асада. Президент России Владимир Путин решил предоставить президенту Сирии и его семье политическое убежище.

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