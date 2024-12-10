Сирии не хотят рисовать новые границы

Международное сообщество пытается понять, как теперь взаимодействовать с Дамаском. Этот вопрос стал ключевой темой заседания Совета Безопасности (СБ) ООН. Его члены выступили за сохранение территориальной целостности страны, центральное правительство которой рухнуло в ночь на 8 декабря. Помимо прочего, немало вопросов у членов Совбеза вызывает решение Израиля усилить военное присутствие в демилитаризованной приграничной зоне. Критики еврейского государства утверждают, что речь идет о начавшейся территориальной экспансии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники оппозиции празднуют победу возле КПП «Аль-Маснаа» на ливано-сирийской границе

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Сторонники оппозиции празднуют победу возле КПП «Аль-Маснаа» на ливано-сирийской границе

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

СБ ООН 9 декабря показал редкие признаки единства по сирийскому досье — вопросу, который не раз приводил к параличу международной структуры с 2011 года, когда между правительством Башара Асада и оппозицией начались ожесточенные столкновения. Члены Совбеза согласились с необходимостью защиты территориальной целостности Сирии — страны, которая больше десяти лет де-факто расколота на разные зоны военно-политического влияния, — и выступили за открытие линий гуманитарной помощи. Впрочем, как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, СБ ООН еще выпустит отдельный документ по ситуации в Сирии в ближайшие дни, потому что на закрытом заседании никто не был к этому готов.

В числе тем, которые волнуют членов СБ ООН в рамках сирийского конфликта,— статус радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которая является несущей конструкцией антиправительственных сил. «Мировое сообщество внимательно следит за теми, кто сейчас у власти в Сирии,— заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, выступая по итогам консультаций в Совбезе.— Надеюсь, они будут действовать в соответствии с некоторыми из заявлений, которые они сделали в эти выходные».

Сейчас, как сообщила газета The Washington Post, Вашингтон пытается определить, на какие фракции вооруженной оппозиции он может ориентироваться в постасадовской Сирии так, чтобы это не повредило его репутации.

Наиболее конфликтным вопросом на повестке СБ ООН стало стремление Израиля расширить военное присутствие в буферной зоне — нейтральной полосе площадью 235 кв. км (с сирийской стороны). Это изначально «чистый» от чьего-либо присутствия район, созданный по итогам подписанного двумя соседями соглашения о разграничении сил 1974 года. Иран, некогда ключевой внешний союзник господина Асада, призвал СБ ООН «незамедлительно принять меры, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим (имеется в виду Израиль.— “Ъ”) к ответственности». Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи назвал шаги еврейского государства неприемлемыми «в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями».

Израиль же в своем письме членам СБ ООН проинформировал, что его действия в нейтральной зоне направлены на обеспечение национальной безопасности и носят исключительно временный характер. Как следует из этого послания, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху опасается заполнения в постасадовскую эпоху южных провинций Сирии радикальными формированиями.

Вопрос в том, насколько глубоко Израиль готов продвинуться. Постпред Израиля при ООН Дани Данон в своем письме заверил членов СБ, что его страна по-прежнему уважает пункты соглашения 1974 года о разграничении. Однако публичные комментарии господина Нетаньяху говорят об обратном. Лояльные ливанской группировке «Хезболла» СМИ, в свою очередь, утверждают: израильская бронетехника была замечена в одном из пригородов Дамаска. Еврейское государство эти сообщения называет не соответствующими действительности.

Отдельно ВВС Армии обороны Израиля подвергли мощнейшей бомбардировке военные объекты Сирии. С момента падения Дамаска удары были нанесены по 300 целям на территории этой страны. Израильтяне пытаются уничтожить все оружейные склады, оставшиеся от «оси сопротивления» — близких к Ирану военизированных формирований. В приоритете — тайники с оружием и любые материалы, которые могли бы быть использованы при нападении на Израиль, заявил изданию The Washington Post неназванный отставной чиновник, рассказывая о перечне целей в Сирии. Эксперты утверждают, что израильтяне пытаются добиться того, чтобы пришедшие к власти в Сирии боевики не имели бы ничего, кроме легкого стрелкового оружия, что обеспечило бы еврейскому государству отсутствие угрозы с их стороны на относительно долгий период.

Нил Кербелов