Кризисный врио

В Курской области, где с начала августа идут бои, второй раз за год сменился губернатор. В отставку ушел Алексей Смирнов, который возглавлял регион рекордно короткий срок — чуть более 200 дней. По сведениям “Ъ”, в администрации президента считали, что господин Смирнов, в частности, не справился с выстраиванием коммуникации с населением, что привело к митингам переселенцев из прифронтовых районов. А источники в регионе добавляют, что имел место и внутриэлитный конфликт. Врио губернатора назначен депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В «Единой России» он считается одним из самых сильных публичных политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Известный своими атаками на губернаторов Самарской области Александр Хинштейн теперь сам почувствует, каково это быть главой региона

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Известный своими атаками на губернаторов Самарской области Александр Хинштейн теперь сам почувствует, каково это быть главой региона

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вечером 5 декабря Владимир Путин назначил 50-летнего депутата Государственной думы от ЕР Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам президента, сейчас в регионе востребовано «кризисное управление»: «Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются, и в текущем режиме, и в ближайшем будущем». Господин Хинштейн поблагодарил за доверие и пообещал его оправдать. «Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — браво заявил врио.

Господин Хинштейн — один из самых сильных публичных политиков «Единой России», но он также знаменит и непростым характером.

Выстраивая образ борца с коррупцией, господин Хинштейн отметился не одним конфликтом с чиновниками разного уровня.

Так, считают, что своими критическими высказываниями он мог повлиять на отставку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в мае 2024 года.

«Его сложно назвать именно антикризисным менеджером»,— говорит “Ъ” источник в партии. Впрочем, его коллега высказал иную точку зрения: «Он точно выстроит коммуникацию и с жителями, и с силовиками». Источник, близкий к администрации президента, и федеральный чиновник утверждают, что для самого политика — это шанс проявить себя, которого он давно хотел. «Он — объективно — уже засиделся в Думе»,— говорит один из руководителей ЕР.

Губернатор Алексей Смирнов в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что переходит «на новое место работы», но не уточнил, куда именно.

Он был назначен врио губернатора в мае, после того как его предшественник Роман Старовойт перешел на работу в федеральное правительство в качестве министра транспорта. До этого господин Смирнов пять лет проработал у своего предшественника заместителем. В сентябре этого года Алексей Смирнов одержал уверенную победу на выборах, набрав 65,28% голосов.

«Он был хорошим вице-губернатором, но губернаторство просто не потянул», — говорит осведомленный источник, близкий к администрации президента.

“Ъ” писал, что недавно на семинаре для вице-губернаторов Курскую область приводили как плохой пример коммуникации с населением. Представители администрации президента объясняли, что хотя губернатор и добился на федеральном уровне поддержки и выплат для переселенцев из приграничных регионов, но разъяснительная работа с населением была проведена плохо. Люди, покинувшие свои дома в результате боевых действий, жаловались на отсутствие реальной помощи и даже выходили на митинги. «Там и рейтинги были плохие», — отмечает федеральный чиновник.

«Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», — прокомментировал отставку своего преемника господин Старовойт (цитата по ТАСС). По его словам, Алексей Смирнов не смог организовать доведение до людей мер поддержки.

Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров отмечает, что Алексей Смирнов показал себя как хороший исполнитель, но не проявил самостоятельности и побоялся брать на себя ответственность и предлагать какие-то идеи: «Он ждал от кого-то указаний, а его подчиненные ждали указаний от него. Так, по цепочке вся система оказалась нетрудоспособной».

Еще один политик в разговоре с “Ъ” считает, что на отставку господина Смирнова могли повлиять и «внутриполитические» факторы. 27 ноября он был избран секретарем регионального отделения ЕР, при этом многие статусные фигуры ушли с руководящих партийных постов. Так, президиум политсовета покинул бывший вице-губернатор, а ныне ректор Курской академии госслужбы Виктор Карамышев. С членством в политсовете также расстался зампред облдумы Константин Комков. «От работы были отстранены многие командные люди, которые никогда не показывали оппозиционных наклонностей. Это была неоправданная ротация и попытка поссорить политическую элиту региона», — считает собеседник “Ъ”. Еще один источник в органах власти региона называет просчетом объявление об отставках глав Суджанского и Кореневского районов Александра Богачева и Марины Дегтяревой на встречах с переселенцами. Отметим, что на сегодняшний день пост покинул лишь господин Богачев, а госпожа Дегтярева продолжает работу.

Курский политолог Владимир Слатинов считает, что Алексей Смирнов оказался не готов к масштабу проблем, сложившихся в регионе. «Политическое управление начало разлаживаться. Сначала на публичные акции вышли переселенцы, потом нарушилась вертикаль “район—область”, а в финале на поверхность вылезли внутриэлитные противоречия в партии»,— сказал эксперт.

Андрей Винокуров, Сергей Толмачев, Воронеж