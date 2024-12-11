Глава переходного правительства Сирии пообещал вернуть миллионы беженцев

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что первой целью его временного правительства является восстановление безопасности и стабильности страны. За счет этого в дальнейшем переходное правительство намерено добиться возвращения миллионов сирийских беженцев. На вопрос об отношении пришедшей к власти оппозиции к России он отвечать не стал.

«Неправильное поведение некоторых исламистских группировок привело к тому, что многие люди, особенно на Западе, стали ассоциировать мусульман с терроризмом, а ислам — с экстремизмом. Речь шла об ошибочных поступках и непонимании. Именно потому, что мы мусульмане, мы будем гарантировать права всех народов и всех сект Сирии»,— сказал Мухаммед аль-Башир в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Еще одной целью временного правительства Мухаммед аль-Башир назвал доступ сирийцев к базовым потребностям и услугам: электричеству, еде и воде. «Мы переходное правительство, но нам нужно начать над этим работать. Когда мы вошли в Алеппо, Хаму и Дамаск, сирийцы жили в двойной тьме: во тьме режима и тьме отключений электроэнергии»,— сказал он. При этом глава правительства признал, что эта задача осложняется из-за экономической ситуации: сирийские фунты «стоят немного или вообще ничего», а иностранной валюты не хватает.

Мухаммед аль-Башир прежде возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее Идлибом, а до этого был министром развития и гуманитарных вопросов провинции, контролируемой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) — лидирующей в коалиции исламистов. Состав переходного правительства был сформирован вчера, 10 декабря. Оно будет работать до марта 2025 года.

О положении сирийских беженцев после смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».

Лусине Баласян