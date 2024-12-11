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Коммерсантъ FM
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Глава переходного правительства Сирии пообещал вернуть миллионы беженцев

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что первой целью его временного правительства является восстановление безопасности и стабильности страны. За счет этого в дальнейшем переходное правительство намерено добиться возвращения миллионов сирийских беженцев. На вопрос об отношении пришедшей к власти оппозиции к России он отвечать не стал.

«Неправильное поведение некоторых исламистских группировок привело к тому, что многие люди, особенно на Западе, стали ассоциировать мусульман с терроризмом, а ислам — с экстремизмом. Речь шла об ошибочных поступках и непонимании. Именно потому, что мы мусульмане, мы будем гарантировать права всех народов и всех сект Сирии»,— сказал Мухаммед аль-Башир в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Что известно о Мухаммеде аль-Башире

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Еще одной целью временного правительства Мухаммед аль-Башир назвал доступ сирийцев к базовым потребностям и услугам: электричеству, еде и воде. «Мы переходное правительство, но нам нужно начать над этим работать. Когда мы вошли в Алеппо, Хаму и Дамаск, сирийцы жили в двойной тьме: во тьме режима и тьме отключений электроэнергии»,— сказал он. При этом глава правительства признал, что эта задача осложняется из-за экономической ситуации: сирийские фунты «стоят немного или вообще ничего», а иностранной валюты не хватает.

Мухаммед аль-Башир прежде возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее Идлибом, а до этого был министром развития и гуманитарных вопросов провинции, контролируемой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) — лидирующей в коалиции исламистов. Состав переходного правительства был сформирован вчера, 10 декабря. Оно будет работать до марта 2025 года.

О положении сирийских беженцев после смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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