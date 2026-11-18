«Ведомости»: правительство не передаст маркетплейсам функции налогового контроля
Правительство исключило из проекта поправок в Налоговый кодекс, подготовленных ко второму чтению, некоторые положения, которые фактически наделяли маркетплейсы функциями налогового контроля. С изменениями ознакомилась газета «Ведомости».
Согласно первоначальной редакции проекта, электронные торговые площадки обязаны были выявлять у своих партнеров риски ошибок при уплате налогов и страховых сборов. Кроме того, маркетплейс должен был по указанию Федеральной налоговой службы (ФНС) приостанавливать торговую деятельность конкретного продавца у себя на площадке. Теперь правительство решило отказаться от этих положений.
В новой редакции вместо самостоятельного налогового контроля площадкам следует лишь выявлять определенные формальные признаки рисков и передавать информацию ФНС. Проверять предпринимателей и взаимодействовать с ними налоговая служба будет самостоятельно.
Решение было принято из-за критики со стороны бизнес-объединений, депутатов и самих маркетплейсов, отмечает издание.
Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам подтвердил изменение правительственного подхода к этой теме. По его словам, налоговый контроль должен оставаться исключительно в компетенции соответствующих органов.