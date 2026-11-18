Согласно первоначальной редакции проекта, электронные торговые площадки обязаны были выявлять у своих партнеров риски ошибок при уплате налогов и страховых сборов. Кроме того, маркетплейс должен был по указанию Федеральной налоговой службы (ФНС) приостанавливать торговую деятельность конкретного продавца у себя на площадке. Теперь правительство решило отказаться от этих положений.