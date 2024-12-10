Погостили сирийцы — и хватит

Вслед за падением режима Башара Асада в Сирии европейские страны одна за другой заявляют о приостановке процесса приема заявлений сирийских беженцев на убежище. Некоторые из них вроде Австрии, на территории которой нашли пристанище около 87 тыс. сирийцев, уже распорядились пересмотреть даже те заявления о предоставлении убежища, которые давно были одобрены. Выгнать беженцев из Сирии пытается и Турция, принявшая около 3 млн сирийцев, а также соседний Ливан, куда после падения сирийского режима уже хлынул новый поток беженцев. На заявления Еврокомиссии и гуманитарных организаций о том, что условий для безопасного возвращения на родину миллионов сирийцев пока еще нет, мало кто обращает внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирийские беженцы на турецко-сирийской границе

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Сирийские беженцы на турецко-сирийской границе

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Одной из первых европейских стран, которую драматические события в Сирии заставили по-новому посмотреть на пребывание на своей территории сирийских беженцев, стала Германия — государство, где, по данным МВД, сейчас проживает более 974 тыс. человек с сирийским гражданством и где миграция стала одной из ключевых тем предвыборной кампании перед досрочными выборами в феврале.

В понедельник, менее чем через сутки после свержения Башара Асада, немецкое МВД сообщило: рассмотрение более 47 тыс. заявлений от сирийцев на предоставление убежища приостановлено, Берлин ждет «большей ясности относительно ситуации в Сирии». Между тем немецкие оппозиционные силы заявили о необходимости на этом не останавливаться. Они призвали сирийцев, находящихся в Германии, добровольно отправиться на родину.

Зампред фракции христианских демократов в парламенте Йенс Шпан даже предположил, что Берлин мог бы организовать чартерные рейсы и предложить людям подъемные в размере €1 тыс. в качестве «первого шага».

Схожую мысль — правда, без упоминания финансовых стимулов — высказала и кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Отметив, что причина, по которой многие люди бежали из Сирии, «больше не актуальна», особенно для тех, кто подвергался преследованиям со стороны бывшего сирийского правительства, она призвала сирийцев «вернуться на родину как можно скорее». И лишь «Зеленые», младшие партнеры социал-демократов по коалиции, решили не спешить с выводами, предупредив, что объявлять Сирию безопасной страной еще слишком рано, а вести внутриполитические дискуссии о дальнейшей судьбе сирийцев в Германии неуместно.

А вот властям Великобритании, Италии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Греции показалось вполне уместным вслед за немцами также притормозить с рассмотрением заявлений на предоставление убежища для граждан Сирии. И не исключено, что вскоре этому примеру последуют и Нидерланды, где у власти находятся крайне правые силы. В Греции было приостановлено сразу около 10 тыс. заявок, причем, как сообщил изданию Politico один из греческих чиновников, в пятницу Афины будут решать, не превратить ли такую меру из временной в постоянную.

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В Австрии пошли еще дальше. На текущей неделе министр внутренних дел Герхард Карнер поручил своему ведомству подготовить «программу упорядоченной репатриации и депортации в Сирию». Таким образом, в Вене решили не только заморозить около 13 тыс. заявлений на предоставление убежища от граждан Сирии, но и пересмотреть те, которые уже были удовлетворены. Отметим, что с 2015 года эта альпийская страна предоставила убежище около 87 тыс. сирийцев.

В Европейской комиссии (ЕК) попытались остудить пыл стран—членов Евросоюза. «Мы убеждены, что в течение последнего десятилетия большинство сирийцев в диаспоре мечтали вернуться в свою страну. Нынешняя ситуация — это большая надежда, но также и большая неопределенность. На данном этапе лучше не заниматься слишком активным или преждевременным заглядыванием в будущее»,— заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни.

К «терпению и бдительности» призвал и глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он отметил, что возвращение беженцев должно стать «добровольным, безопасным и устойчивым», а решения об этом — взвешенными.

В некоторых странах все-таки не отказались от мысли поторопить незваных гостей с решением о возвращении на родину. Так, в ряде контролируемых оппозицией муниципалитетов Турции началась кампания, направленная на возвращение сирийцев на родину. «Мы с большим волнением наблюдали за празднованием наших сирийских братьев и сестер! Мы не могли остаться равнодушными к этому энтузиазму и хотели бы выразить готовность оказать все необходимые услуги, чтобы попрощаться с нашими уважаемыми гостями в лучших условиях на турецкой стороне пограничного пункта "Ончупынар"» — не без издевки заявил мэр граничащего с Сирией города Килис Хакан Билечен. «Мы хотим удивить вас, особенно семьи с детьми, к Новому году. С завтрашнего дня вы можете обратиться в наш отдел по связям с общественностью и получить билеты на автобус в одну сторону»,— «поздравил» сирийских беженцев с падением режима Башара Асада мэр района Торбали в Измире Овунч Демир.

С начала войны в Сирии Турция приняла около 3 млн беженцев оттуда. Поначалу отношение к людям, бежавшим от войны, было доброжелательным, но на фоне углубления экономического кризиса, который особенно сильно ударил по районам с низким уровнем дохода и привел к росту цен на аренду жилья в крупных городах, на сирийцев в Турции стали возлагать ответственность чуть ли не за все проблемы. В 2021 году в Анкаре и ряде других городов прошла серия беспорядков, в ходе которых жители громили сирийские магазины и дома. Обещание вернуть сирийцев на родину, договорившись с правительством Башара Асада о сделке, было одним из ключевых пунктов турецкой оппозиции на последних выборах, вслед за чем заметно ужесточить позицию по этому вопросу пришлось и властям.

Многие сирийские беженцы, нашедшие приют в Турции, стали массово возвращаться в Сирию уже в первый день после новостей о смене власти на родине.

Но с еще бОльшим энтузиазмом в Сирию стали стекаться те, кто провел последние несколько лет в соседнем Ливане. Эта страна приютила около 1,5 млн сирийцев, но на фоне собственных проблем отношение ливанцев к беженцам в последнее время также стало крайне враждебным.

В случае с Ливаном поток беженцев через границу оказался двусторонним. Как сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, тысячи сирийцев, напротив, предпочли бежать из Сирии, где половина населения испытывает нехватку продовольствия, а 96% людей живут менее чем на $7 в день, в Ливан. Эти люди предполагают, что ничего хорошего от новых властей в лице радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) и других оппозиционных сил ждать не приходится.

Наталия Портякова