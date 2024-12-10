Что известно о главе временного правительства Сирии Мухаммеде аль-Башире

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Биография сирийского политика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG

Мухаммед аль-Башир родился в 1983 году в Джебель-эз-Завии в регионе Идлиб (Сирия). В 2007 году окончил Университет Алеппо по специальности «электротехника». В 2010 году прошел углубленный курс английского языка, организованный Министерством образования Сирии. В 2021 году окончил Университет Идлиба, где изучал шариатские законы. В том же году получил сертификат по принципам планирования и административной организации в Сирийской международной академии профессиональной переподготовки, языков и консалтинга.

В 2011 году работал начальником отдела точного приборостроения на газовом заводе Сирийской газовой компании. После 2021 года был директором образовательного Института Аль-Амаль, а также главой департамента шариатского образования Министерства по делам религии и благотворительности в альтернативном «правительстве спасения Сирии», сформированном в ноябре 2017 года исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в ходе гражданской войны в Сирии.

Затем занимал посты заместителя, а после — главы департамента по делам ассоциаций Министерства развития и гуманитарных вопросов. С 2022 по 2023 год работал министром развития и гуманитарных вопросов в кабинете Али Кеды. В январе 2024 года совет шуры «правительства спасения» проголосовал за избрание аль-Башира премьер-министром. Его предвыборная платформа была сосредоточена на создании инфраструктуры электронного правительства, развитии экономики и укреплении исламских ценностей. 5 марта 2024 года на фоне демонстраций против «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в Идлибе и наступления рамадана аль-Башир подписал указ об освобождении заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, от наказания побивания палками.

После начала наступления «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) на Алеппо аль-Башир на пресс-конференции заявил, что наступление было начато в ответ на нападения сирийских правительственных войск на мирных жителей. 4 декабря 2024 года прибыл в Алеппо, чтобы проконтролировать возобновление работы правительственных учреждений.