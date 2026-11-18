Дмитриев встретился с предпринимателями из США на саммите АТЭС
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с предпринимателями из США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Среди тем обсуждения — сотрудничество в области энергетики и дата-центров.
Господин Дмитриев назвал встречи конструктивными и созидательными. «Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается»,— сказал он в комментарии информационной службе «Вести».
По словам спецпредставителя российского президента, у Москвы и Вашингтона есть перспективы в совместной работе в области дата-центров. «У России есть конкурентное преимущество, фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров, и это очень важное конкурентное преимущество»,— добавил он.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18 и 19 ноября. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин. Сегодня утром он выступил на деловом саммите мероприятия, а завтра планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Единая повестка до сих пор не анонсирована, однако американский президент говорит, что обсуждать будут конфликты на Украине и в Иране, а также вопрос денуклеаризации.