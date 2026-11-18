Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18 и 19 ноября. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин. Сегодня утром он выступил на деловом саммите мероприятия, а завтра планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Единая повестка до сих пор не анонсирована, однако американский президент говорит, что обсуждать будут конфликты на Украине и в Иране, а также вопрос денуклеаризации.