Временное правительство Сирии сформировано и будет работать до марта 2025 года

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован и будет действовать до марта 2025 года. По его словам, задачей переходного кабинета министров станет предотвращение распада государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир

Фото: Reuters И. о. премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир

Фото: Reuters

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось»,— цитирует господина Аль-Башира агентство Sana.Он добавил, что надеется на помощь министров прежнего правительства, так как новым властям предстоит столкнуться с множеством вызовов.

О назначении Мухаммеда аль-Башира стало известно сегодня днем. До этого он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, базирующееся в провинции Идлиб. Телеканал «Аль-Джазира» 9 декабря сообщал, что договоренность о назначении господина аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции Ахмеда аш-Шара и премьера уходяшего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) еще до наступления исламистов.

Подробнее о смене власти в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».