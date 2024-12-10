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Коммерсантъ FM
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Временное правительство Сирии сформировано и будет работать до марта 2025 года

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован и будет действовать до марта 2025 года. По его словам, задачей переходного кабинета министров станет предотвращение распада государства.

И. о. премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир

И. о. премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир

Фото: Reuters

И. о. премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир

Фото: Reuters

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось»,— цитирует господина Аль-Башира агентство Sana.Он добавил, что надеется на помощь министров прежнего правительства, так как новым властям предстоит столкнуться с множеством вызовов.

О назначении Мухаммеда аль-Башира стало известно сегодня днем. До этого он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, базирующееся в провинции Идлиб. Телеканал «Аль-Джазира» 9 декабря сообщал, что договоренность о назначении господина аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции Ахмеда аш-Шара и премьера уходяшего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) еще до наступления исламистов.

Подробнее о смене власти в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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