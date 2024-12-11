NBC: Байден перед уходом может исключить запрещенную ХТШ из списка террористов

Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассматривает возможность исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) из списка иностранных террористических организаций. Об этом телеканалу NBC News сообщили два действующих представителя Белого дома и бывший высокопоставленный чиновник.

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Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

По словам одного из собеседников, цель обсуждений — создать условия для взаимодействия мирового сообщества с новыми властями Сирии. Два источника отметили, что исключение ХТШ (признана террористической и запрещена в России) может произойти в ближайшее время, но третий подчеркнул, что дискуссии находятся на ранней стадии.

Возможное снятие террористического статуса с ХТШ (признана террористической и запрещена в России), связанной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России), также влечет за собой отмену награды в $10 млн за информацию о лидере группировки Абу Мухаммеде аль-Джулани.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что сейчас возможная смена политики Вашингтона в отношении ХТШ (признана террористической и запрещена в России) не обсуждается. Он добавил, что Белый дом планирует наблюдать за действиями группировки и изучает правовые аспекты для ее исключения из списка террористических организаций.

Вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября и 8 декабря вошли в Дамаск, после чего правительственные силы покинули город. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Процесс координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Вчера, 10 декабря, соратник лидера Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

Подробнее о смене власти в стране — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».