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Коммерсантъ FM
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Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал координировать с США передачу Taurus Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц пообещал в случае победы на выборах координировать с США вопрос передачи Берлином Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. 9 декабря господин Мерц посетил Киев с необъявленным визитом, после чего назвал ситуацию на фронте для Украины критической.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner/File Photo, Reuters

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner/File Photo, Reuters

«Я выступаю за то, чтобы отвечать на такие вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой»,— заявил политик в интервью изданию Bild. По его словам, возможное обучение военнослужащих украинской армии работе с Taurus будет продолжаться по меньшей мере четыре месяца.

Фридрих Мерц неоднократно критиковал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную помощь Украине, в том числе за отказ поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Сам он обещал, что в случае победы на выборах отправит их Украине, если Россия откажется от прекращения огня.

10 декабря господин Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что «очень гордится» своим курсом по Украине, передачей Киеву значительной помощи и при этом, по его словам, непринятием ведущих к эскалации решений.

Подробнее о визите канцлера ФРГ в Киев — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».

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