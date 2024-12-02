У Олафа Шольца совпали все обстоятельства

Глава германского правительства Олаф Шольц 2 декабря впервые с июня 2022 года посетил Киев. Канцлер ФРГ заверил, что Германия останется главной сторонницей Украины в Европе, и объявил о новом пакете вооружений для ВСУ на €650 млн. Как отмечают немецкие СМИ, время, выбранное господином Шольцем для визита, подозрительно совпадает со стартом внутриполитической борьбы в Германии — за две недели до голосования в Бундестаге по вотуму недоверия правительству и примерно за три месяца до вероятных досрочных парламентских выборов. И хотя в Берлине утверждают, что все совпадения случайны, сложно не признать их удачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Едва сойдя с поезда в Киеве, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об отправке ВСУ нового пакета вооружений на €650 млн

Фото: Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / ТАСС Едва сойдя с поезда в Киеве, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об отправке ВСУ нового пакета вооружений на €650 млн

Фото: Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / ТАСС

В том, что визит Олафа Шольца в украинскую столицу заранее не анонсировался, не было ничего удивительного. За время полномасштабного конфликта между Россией и Украиной представители западных стран в целях безопасности много раз посещали Киев внезапно. Однако тот факт, что канцлер ФРГ приехал в гости к украинскому президенту Владимиру Зеленскому именно сейчас, у многих вызвал вопросы.

Учитывая, что Германия — второй после США партнер Украины по объемам военной и финансовой помощи, приезд канцлера имел большое значение для Киева и был призван продемонстрировать прочную приверженность Берлина нынешнему курсу. Сойдя с поезда, Олаф Шольц не стал тянуть и практически сразу объявил о грядущей поставке нового пакета вооружений для ВСУ на €650 млн. «Германия останется самой сильной сторонницей Украины в Европе»,— заверил канцлер.

Как рассказали источники издания Bild, поездка главы правительства в Киев была запланирована заранее — канцлер хотел, чтобы его визит состоялся после выборов в США и до инаугурации нового главы Белого дома, которая пройдет 20 января 2025 года.

Учитывая, что следующим американским президентом станет республиканец Дональд Трамп, обещавший «очень быстро» положить конец российско-украинскому конфликту и уже поставивший своей команде задачу разработать план урегулирования, Олаф Шольц, по данным Bild, также хотел прощупать готовность украинской стороны к компромиссам.

То, что правительство в Берлине, заявляя о непоколебимой поддержке Украины, одновременно присматривается к сценариям урегулирования, подтверждает и визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Пекин, куда она полетела, пока господин Шольц находился в Киеве. Выступая в китайской столице, госпожа Бербок, в частности, заявила: «Для защиты нашей немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс».

Между тем визит канцлера пришелся на период, когда в самой Германии разразился политический кризис. Правящая коалиция распалась, через две недели в Бундестаге может состояться голосование по вотуму недоверия правительству Олафа Шольца, а в конце февраля в стране, вероятно, пройдут досрочные парламентские выборы. Нынешний канцлер и по совместительству лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) испытывает серьезные проблемы с популярностью, но все равно намерен лично повести свою партию на выборы. Журнал Der Spiegel пишет: в такой ситуации сложно избавиться от впечатления, что господин Шольц использует визит в Киев в предвыборных целях.

Его основным конкурентом за пост канцлера считается лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которые полон решимости вернуть своей, некогда правящей, партии контроль над правительством. При этом в рамках борьбы за власть господин Мерц придерживается довольно жесткой и местами популистской риторики, критикуя текущее правительство Олафа Шольца буквально за все, включая подход к Украине и отказ поставлять ВСУ дальнобойные ракеты. В середине октября Фридрих Мерц предложил Олафу Шольцу выдвинуть ультиматум президенту РФ Владимиру Путину: «Если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить (Киеву.— “Ъ”) ракеты Taurus». По мнению политика, действующее правительство ФРГ, допуская возможность переговоров с Москвой, совершает ошибку.

Однако Олаф Шольц с Фридрихом Мерцем категорически не согласен. Нынешний канцлер называет председателя ХДС «непредсказуемым лидером оппозиции» и подчеркивает, что тот хочет предъявить ультиматум «ядерной державе».

Визит Олафа Шольца в Киев уже успели раскритиковать в ХДС, обвинив канцлера в том, что он ведет предвыборную кампанию «за счет украинского населения и одновременно обслуживает российские нарративы страха». По мнению депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, «это не только неприлично, но и еще больше изолирует Германию и ставит под угрозу ее безопасность». «Его поездка пронизана ложью»,— заявил господин Кизеветтер, напомнив, что канцлер отказывается от предоставления Украине дальнобойного оружия и не соглашается с просьбами Киева выдать ему приглашение в НАТО.

На поездку Олафа Шольца отреагировали и в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Кремля нет «каких-то ожиданий от этого визита», хотя в России и «наблюдают за всеми контактами». Господин Песков заверил, что Владимир Путин во время своего недавнего телефонного разговора с Олафом Шольцем не просил канцлера передать какие-либо послания Владимиру Зеленскому. При этом чиновник признал, что сам факт диалога между Москвой и Берлином — «позитивное явление».

Алексей Забродин