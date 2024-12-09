Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл в Киев

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его второй визит в украинскую столицу с февраля 2022 года. Неделей ранее Киев неожиданно посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фридрих Мерц — его основной конкурент в борьбе за пост главы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: @_FriedrichMerz Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: @_FriedrichMerz

«Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир»,— сказал Фридрих Мерц после прибытия (цитата по Tagesschau).

Лидер ХДС заявил об «острой необходимости» оказать военную поддержку Украине, чтобы она оказалась в положении, где сможет «реализовать свое право на самооборону», а Россия согласится на переговоры. «Если наша поддержка Украины будет последовательной, эта война закончится быстрее»,— сказал он (цитата по Bild).

Фридрих Мерц неоднократно критиковал Олафа Шольца за недостаточную помощь Украине, в том числе — за отказ поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Сам он обещал, что в случае победы на выборах канцлера отправит их Украине, если Россия откажется от прекращения огня. Визит лидера ХДС в Киев состоялся за неделю до голосования в Бундестаге по вотуме недоверия правительству Олафа Шольца и примерно за три месяца до вероятных досрочных парламентских выборов.

О визите канцлера ФРГ в Киев — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».