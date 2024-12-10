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Коммерсантъ FM
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Кандидат в канцлеры ФРГ назвал ситуацию на фронте для Украины критической

Кандидат на пост федерального канцлера Германии лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения для Украины приобрела фактически необратимый характер. Накануне господин Мерц посетил Киев с необъявленным визитом.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

«Ситуация критическая. Россия прочно закрепилась в некоторых регионах Украины»,— сказал политик в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру (цитата по ТАСС).

Фридрих Мерц неоднократно критиковал Олафа Шольца за недостаточную помощь Украине, в том числе за отказ поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Сам он обещал, что в случае победы на выборах отправит их Украине, если Россия откажется от прекращения огня.

Визит лидера ХДС в Киев состоялся за неделю до голосования в Бундестаге по вотуме недоверия правительству Олафа Шольца и примерно за три месяца до вероятных досрочных парламентских выборов.

Подробнее о визите канцлера ФРГ в Киев — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».

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