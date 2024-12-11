Орбан рассказал, почему Трамп пока не приступил к переговорам по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские правовые нормы не позволяют избранному президенту США Дональду Трампу проводить официальные переговоры с лидерами других стран, в том числе по поводу конфликта на Украине. Видеозапись общения с журналистами господин Орбан опубликовал на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Венгерский премьер добавил, что его встреча с господином Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида позволяет надеяться на улучшение ситуации в контексте украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Я думаю, что, когда 20 января он (Дональд Трамп.— "Ъ") вступит в должность, эффект будет положительным»,— добавил глава венгерского правительства (цитата по ТАСС).

Осенью Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, обещал завершить конфликт на Украине «в течение 24 часов» после прихода к власти, но уже в начале декабря подчеркивал, что сделает это, «если сможет».

На встрече Виктора Орбана и Дональда Трампа 9 декабря также присутствовали предприниматель Илон Маск и будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц. Он, согласно сообщению телеканала СNN, рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. В частности, составленный будущим спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом план предполагает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев, отказ от вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет.

До этого господа Орбан и Трамп встречались в Мар-а-Лаго в середине июля, на следующий день после прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО. Политики обсудили, в частности, способы достижения мира на Украине.

Подробнее о политике новой администрации США — в материале «Ъ» «Белый дом переехал».