CNN узнал об изучении будущим советником Трампа идеи прекратить огонь на Украине

На рассмотрении будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолца находится сразу несколько предложений, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщил телеканал СNN. Речь, в частности, идет о прекращении огня во время переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Майк Уолц

Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

«Хотя детали стратегии еще прорабатываются, команда господина Трампа, скорее всего, будет настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры»,— говорится в статье со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Авторы материала отметили, что говорить об окончательной стратегии будущей администрации Белого дома по Украине преждевременно. Пока господин Уолц оценивает предложение от Кита Келлога, которого Дональд Трамп вчера номинировал в качестве своего спецпредставителя по Украине.

План господина Келлога предусматривает продолжение военной помощи Киеву при условии его участия в переговорах с Москвой и «формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования». Согласно этому предложению, стремление Украины вступить в НАТО будет отложено на долгосрочную перспективу, чтобы «привлечь Россию за стол переговоров».

Майк Уолц также рассматривает предложение бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, который выступает за создание «автономных регионов» на территории Украины, хотя и не объясняет, как это должно выглядеть.

Другая идея, которая сейчас выдвигается,— позволить России сохранить занятую территорию в обмен на членство Украины в НАТО, хотя, по словам источников CNN, «мало кто из окружения господина Трампа, похоже, горит желанием пригласить ее в альянс в ближайшее время».

24 ноября Майк Уолц заявлял, что офис избранного президента займется урегулированием конфликта на Украине сразу после инаугурации политика. По словам господина Уолца, в первую очередь Вашингтон будет обсуждать, как усадить стороны за стол переговоров и какими будут параметры соглашения.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».