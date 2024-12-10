Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом и Илоном Маском в Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался приглашением избранного президента США Дональда Трампа и провел с ним очередную встречу в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и бизнесмен Илон Маск, который в новой администрации Белого дома может стать одним из руководителей департамента эффективности госуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yara Nardi, Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yara Nardi, Reuters

Соответствующую публикацию в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Виктор Орбан сопроводил фотографией с республиканцем и надписью: «Америка. Будущее наступило». Глава венгерского МИДа Петер Сийярто, который также присутствовал на встрече, заявил, что разговор был продолжительным.

До этого господа Орбан и Трамп встречались в Мар-а-Лаго в середине июля, на следующий день после прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО. Политики обсудили, в частности, способы достижения мира на Украине.

Подробнее о политике новой администрации США — в материале «Ъ» «Белый дом переехал».