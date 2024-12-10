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Коммерсантъ FM
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Исламисты формируют переходное правительство Сирии

Сирийские исламисты активно занялись строительством новой, постасадовской системы власти. Во вторник стало известно, что председателем переходного правительства выбран Мухаммед аль-Башир — один из лидеров аффилированного с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) «правительства спасения» в мятежной провинции Идлиб.

При этом исламисты пытаются по максимуму избавиться от наследия прежнего режима. Так, лидер ХТШ (признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед Аль-Джулани заявил, что пришедшая к власти коалиция исламистских группировок выплатит «вознаграждение любому, кто предоставит информацию о местонахождении высокопоставленных офицеров и разведчиков» времен Башара Асада, которые были «замешаны в военных преступлениях». «Мы без колебаний привлечем к ответственности преступников, убийц, сотрудников служб безопасности и армии, причастных к пыткам сирийского народа»,— заявил командир радикального движения, находящегося на особом счету у западных правозащитников за репрессивную политику.

Отдельно Аль-Джулани пообещал добиваться экстрадиции чиновников бывшего правительства из зарубежных стран, в которых они попытаются укрыться. В числе таких юрисдикций —Ливан. Как утверждает израильская корпорация «Кан», некоторые официальные лица правительства Асада попытались бежать к северному соседу, чья банковская система долгое время служила прежним властям Дамаска средством обхода санкций. Среди бежавших в Ливан, по этим данным, члены президентской семьи, сотрудники аппарата безопасности и влиятельные представители делового сообщества Сирии.

Стремление Аль-Джулани добиться суда над прежними властями поднимает вопросы о том, будет ли этот вопрос определяющим в контактах новых хозяев Сирии с Россией — страной, которая, по данным российских информагентств, решила принять у себя господина Асада. «Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное без комментариев»,— лишь заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя степень вовлеченности Москвы в вопрос смещения власти в Дамаске.

Нил Кербелов

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