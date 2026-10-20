В Румынии утвердили премьера спустя полгода переговоров

«Это важный момент для Румынии, мы выходим из шестимесячного кризиса, мы немедленно приступаем к работе. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем первое заседание правительства. Приоритеты известны. Румыния больше не может ждать»,— сказал Лука Николеску после объявления результатов голосования в парламенте.