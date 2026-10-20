В Румынии утвердили премьера спустя полгода переговоров
Парламент Румынии утвердил назначение премьер-министром страны дипломата Луку Николеску. Это четвертый кандидат на эту должность за последние полгода. Для формирования правительства партии договорились о соглашении на полгода, после чего потребуются утвердить дальнейшие шаги.
Вотум доверия новому правительству поддержали 280 парламентариев при необходимых 233. Против выступили 58, пишет Digi24.
«Это важный момент для Румынии, мы выходим из шестимесячного кризиса, мы немедленно приступаем к работе. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем первое заседание правительства. Приоритеты известны. Румыния больше не может ждать»,— сказал Лука Николеску после объявления результатов голосования в парламенте.
Предыдущие три попытки назначить премьер-министра провалились из-за споров политических партий, в том числе из-за позиции крупнейшей политической силы в парламенте — Социал-демократической партии (СДП). Президент Никошур Дан стремился сформировать кабинет без участия социал-демократов, но те отказывались поддержать правительство, если сами не войдут в него.
В итоге Национал-либеральная партия (НЛП) договорилась с социал-демократами о шестимесячном соглашении: СПД заберет 12 министерских портфелей из 18, оставшиеся займут независимые политики (как и сам Лука Никулеску). НЛП в правительство не войдет, но партия заверила, что будет контролировать деятельность нового кабмина.
Правительственный кризис в Румынии длился с мая — парламент вынес вотум недоверия тогдашнему премьеру Илие Боложану из-за его жесткой экономической политики, включавшей разработку мер по повышению налогов и акцизных сборов, отмену определенных категорий льгот и сокращение мест в госструктурах. Отстранить его от власти удалось за счет социал-демократов, заручившихся поддержкой крайне правого «Альянса за союз румын».