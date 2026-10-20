Сборная России по футболу впервые сыграет с венесуэльцами

Команда Венесуэлы занимает 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Это единственная южноамериканская сборная, которая никогда не отбиралась на чемпионат мира. В главном региональном соревновании — Copa America — ее лучшим достижением остается четвертое место в 2011 году.