Сборная России по футболу впервые сыграет с венесуэльцами
Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встреча состоится 17 ноября в Краснодаре.
Команда Венесуэлы занимает 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Это единственная южноамериканская сборная, которая никогда не отбиралась на чемпионат мира. В главном региональном соревновании — Copa America — ее лучшим достижением остается четвертое место в 2011 году.
Ранее сборные России и Венесуэлы не играли друг с другом. Сборная СССР играла с венесуэльцами в 1981 году в Мериде и разошлась с ними миром — 1:1.
В сентябре и октябре сборная России, занимающая в рейтинге FIFA 35-ю строчку, провела три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила сборные Ирана и Намибии со счетом 2:0 и 6:0 соответственно, а также сыграла вничью со сборной Нигерии — 3:3.