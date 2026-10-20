Крымский бизнес получит более 4,6 млрд рублей поддержки

По его словам, министерство курортов и туризма Крыма уже рассмотрело более 3,2 тыс. заявок на предоставление поддержки от предприятий общественного питания, средств размещения и турфирм, в которых трудится свыше 36 тыс. крымчан. Общая сумма поддержки составляет около 3 млрд руб. Не менее значимое решение, добавил господин Константинов,— выделение из федерального бюджета 1,6 млрд руб. на поддержку крымского агропромышленного комплекса: обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.