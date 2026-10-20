Крымский бизнес получит более 4,6 млрд рублей поддержки
Более 4,6 млрд руб. получит крымский бизнес в рамках поддержки в период действия на полуострове режима чрезвычайной ситуации. Об этом журналистам сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
По его словам, министерство курортов и туризма Крыма уже рассмотрело более 3,2 тыс. заявок на предоставление поддержки от предприятий общественного питания, средств размещения и турфирм, в которых трудится свыше 36 тыс. крымчан. Общая сумма поддержки составляет около 3 млрд руб. Не менее значимое решение, добавил господин Константинов,— выделение из федерального бюджета 1,6 млрд руб. на поддержку крымского агропромышленного комплекса: обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.
«В рамках постановления правительства РФ "О мерах поддержки лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя" в течение сентября было рассмотрено около 600 заявок, 484 предприятиям были предоставлены меры поддержки в виде приостановления налоговых проверок, продления сроков взыскания задолженностей, заморозки пеней, рассрочки взносов. Отмечу, по предварительным оценкам, общее количество потенциальных получателей поддержки на полуострове — 23,9 тыс.»,— добавил Владимир Константинов.
Он также сообщил, что сейчас правительство РФ готовит распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных средств на исполнение расходных обязательств Крыма по возмещению части затрат на проведение агротехнологических работ при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Совете федерации предложили продлить до конца года для Крыма и Севастополя отсрочку по страховым взносам для предприятий, а также дать регионам дешевые и долгосрочные бюджетные кредиты. Помимо этого, на полуострове вдвое снизили арендную плату для бизнеса.
На компенсационные выплаты для крымчан, которые оставались без электроэнергии более двух суток, выделили из федерального бюджета еще 2 млрд. руб.