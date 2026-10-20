«Вкусвилл» начал проверку роллов после сообщений о кишечной палочке
«Вкусвилл» направил на лабораторные исследования ролл «Вакаба» с крабовыми палочками и авокадо после предостережения Роспотребнадзора. В продукции, по данным Telegram-канала Shot проверка, нашли кишечную палочку.
«Микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и перепады температуры. Срок хранения роллов — 12 часов при температуре от +2 до +6 °С. Мы строго следим за температурным режимом на всех этапах»,— рассказали ТАСС представители «Вкусвилла». Они пообещали провести внеплановую проверку поставщика для контроля условий хранения продукта.
В медицинскую лабораторию отправили только одну партию, датированную 1 октября. По итогам исследований «Вкусвилл» направит результаты Роспотребнадзору. Представители компании готовы предоставить их и потребителям.
Как уточняет «Shot проверка», специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в ролле «Вакаба» из московского «Вкусвилла» в Южном Медведково. Начиная с прошлой недели, это уже вторая жалоба на качество продукции «Вкусвилла». 14 октября ритейлер начал проверку пасты. Причиной также стали сообщения об обнаружении в ней кишечной палочки.