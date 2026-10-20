Сихарулидзе: российские фигуристы не были робкими котятами после паузы
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в интервью «Ъ» рассказал, что остался доволен тем, как сборная начала нынешний международный сезон. Он для отечественных фигуристов первый после четырехлетнего перерыва, связанного с санкциями. Международный союз конькобежцев (ISU) летом допустил их участию в своих соревнованиях в нейтральном статусе.
«Вы же видите, что все — и юниоры, и взрослые – выступают очень хорошо. Много побед, много медалей. В юниорских соревнованиях вообще фантастические результаты, доминирование. Но радует не только это. Само катание классное. Ребята приехали на турниры после долго перерыва отнюдь не в роли робких котят, которые не знают, что делать. Они катаются мощно и уверенно. На редкость чистые, почти безупречные прокаты. И это вселяет уверенность в том, что и на крупнейших соревнованиях — на чемпионатах Европы, мира — мы будем в полной боевой готовности», — сказал Антон Сихарулидзе.
На его взгляд, на стартовых турнирах сезона, предшествовавших стартующей 23 октября французским этапом серии Гран-при, российские спортсмены показали, что смогли адаптироваться к новшествам в судействе, повышающим ценность второй оценки — за компоненты.
«Мы еще перед Олимпиадой говорили: нужно над ними работать — над шагами, над вращениями, над скольжением. И мне видится, что начало этого сезона доказывает: и тренеры, и сами спортсмены нас услышали. Потому что многие выросли, в том числе в компонентной части. А сегодняшнее фигурное катание — это же баланс между прыжками и компонентами», — добавил господин Сихарулидзе.