Сихарулидзе: российские фигуристы не были робкими котятами после паузы

«Вы же видите, что все — и юниоры, и взрослые – выступают очень хорошо. Много побед, много медалей. В юниорских соревнованиях вообще фантастические результаты, доминирование. Но радует не только это. Само катание классное. Ребята приехали на турниры после долго перерыва отнюдь не в роли робких котят, которые не знают, что делать. Они катаются мощно и уверенно. На редкость чистые, почти безупречные прокаты. И это вселяет уверенность в том, что и на крупнейших соревнованиях — на чемпионатах Европы, мира — мы будем в полной боевой готовности», — сказал Антон Сихарулидзе.