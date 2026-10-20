Премьер Франции пообещал усилить меры безопасности перед новыми протестами
Власти Франции существенно усилят меры безопасности в преддверии следующего этапа протестов, которые запланированы на 24 октября. Об этом заявил премьер-министр Себастьен Лекорню в парламенте.
«Развертывание сил на следующую субботу будет масштабным… как в плане задействованных сил и средств, так и в плане оперативности реагирования»,— сказал глава правительства (цитата по BFMTV). Работу правоохранительных органов во время митингов 17 октября он назвал недостаточно эффективной.
Министр внутренних дел Лоран Нуньез также поручил префектам запретить «все протестные акции, способные нарушить общественный порядок и запланированные на эту субботу», пишет Franceinfo со ссылкой на служебную записку. В документе указано, что запрещать нужно те акции, с организаторами которых не удалось договориться об «обеспечении необходимых условий безопасности».
Протесты во Франции продолжаются с середины сентября. Участники митингов недовольны государственной политикой в области образования и ростом цен. Последняя общенациональная забастовка состоялась 17 октября в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере. В отдельных городах, включая столицу, демонстрации переросли в стычки с полицией. За день по всей стране задержали не менее 2 тыс. человек.