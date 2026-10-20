Кайли Дженнер расправила крылья
Почему участие модели в шоу Victoria’s Secret вызвало критику
Бюстгальтер, инкрустированный золотом и бриллиантами, достался не той: в сети обсуждают последний показ Victoria’s Secret. Как пишет BBC, гнев публики вызвал выбор главного «ангела», которым стала звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. На подиум она вышла в бра стоимостью $50 млн.
Пользователи называли выбор организаторов «пощечиной профессиональным моделям». Звучат и комментарии, что шоу превратилось из культового гламура в цирк инфлюенсеров. Для бренда это уже третий показ после перезапуска: «ангелы» вернулись после долгого перерыва в 2024-м. И пока восстановить репутацию не удалось, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:
«Корреляция между привлечением внимания к бренду и всплесками продаж, может быть, даже отложенными, в последнее время замечаются все реже. У Victoria's Secret действительно очень хорошо получается создавать существенную шумиху вокруг своих событий. Но вряд ли за счет этого им удастся справиться с теми экономическими проблемами, с которыми они столкнулись за последние четыре года. Ведь пока они находились в стагнации, появились существенные конкуренты, неумолимо отгрызающие долю рынка.
Так что задача вернуть былую славу у бренда остается. Но сделать это теми инструментами, которыми они оперировали до настоящего момента, на мой взгляд, будет практически невозможно.
Речь об этой, условно, конверсии: мы заплатим столько-то, получим вот такой-то охват, и по идее должно прийти столько-то клиентов. К сожалению, маркетинг и фэшн-бизнес — это в большей степени все-таки искусство, побеждают, как известно, личности, творцы».
Выбор Кайли Дженер для главного выхода креативный директор Victoria’s Secret Адам Селман объяснил ее влиянием на массовую культуру. И это действительно может быть успешным ходом, считает автор YouTube-шоу «Безфильтров» и фэшн-журналист Анастасия Полетаева:
«Повестка сейчас выглядит так, что ценности бренда Victoria's Secret в их классическом виде — самые красивые девушки в нижнем белье на подиуме — очень уместны и очень вовремя. Прошлогодний медийный охват оценивают в 61 млрд контактов, из которых 50 млрд случились в первый день. Это говорит как минимум о том, что свое место в медийном поле Victoria's Secret снова нашла.
Для бренда, конечно, успех означают продажи. За прошлый год у них был плюс, и они очень хорошо растут. Пока что компании не на той же позиции, на которой была в момент своего расцвета в нулевые, десятые, но все-таки уже не на грани банкротства. Напомню, что такое обсуждалось.
Если мы смотрим с позиции основателей бренда, которым нужно продать побольше кружевных трусов, то они все сделали правильно.
Охваты Кайли Дженнер сопоставимы с охватами просто профессиональных моделей, которые всю жизнь работают и получают потом это фэнтези-бра как некую главную награду. Думаю, что только фото с Тимоти Шаламе в первом ряду, который за нее болеет, принесло больше охватов, чем изображение, например, Адрианы Лимы в этом бра.
С другой стороны, "ангел" Victoria's Secret в бриллиантовом бра всегда был воплощением девичьей, женской мечты об идеале внешности, энергетики, некоего успеха. Для меня Кайли Дженнер не является воплощением всего этого. Очевидно, я в меньшинстве. Возможно, она ролевая модель для девчонок помладше. Наверное, для них воплощенная мечта — это действительно не Алессандра Амбросио или Ирина Шейк, а Кайли Дженнер».
Бренд Victoria’s Secret отказался от шоу в 2018 году, когда столкнулся с падением просмотров. Компанию обвиняли в том, что она продолжает придерживаться «нереалистичных стандартов красоты», несмотря на изменившийся мир. В 2024-м основатели полностью поменяли «ДНК бренда», пригласив моделей plus size и женщин разных возрастов и цвета кожи. Впрочем, попытку угодить всем публика тоже раскритиковала. В итоге бренд вернулся к своей классической концепции «воспевать сексуальность во всех ее проявлениях».