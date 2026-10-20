Кайли Дженнер расправила крылья

«Корреляция между привлечением внимания к бренду и всплесками продаж, может быть, даже отложенными, в последнее время замечаются все реже. У Victoria's Secret действительно очень хорошо получается создавать существенную шумиху вокруг своих событий. Но вряд ли за счет этого им удастся справиться с теми экономическими проблемами, с которыми они столкнулись за последние четыре года. Ведь пока они находились в стагнации, появились существенные конкуренты, неумолимо отгрызающие долю рынка.