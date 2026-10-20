Риск отклонен
Страховые компании хотят отменить выплаты по не страховым случаям
Страховые компании подготовили законопроект, который исключит возможность для судов обязывать их производить выплаты по случаям, не являющимся страховыми по договору. Как отмечают юристы и участники рынка, эта проблема обострилась, в частности, в связи с ростом в несколько раз споров, связанных с прилетами БПЛА. В случае принятия таких поправок это позволит упростить оценку рисков и повысить предсказуемость убытков.
Страховые компании разработали поправки к закону «Об организации страхового дела…», призванные решить проблему, когда суды, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса (ГК), обязывают страховщиков платить по событиям, которые не входят в перечень страховых случаев (с ними ознакомился “Ъ”). По словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, сейчас законопроект находится на согласовании в ЦБ и Минфине. Его внесение в Госдуму планируется до конца этого года через депутатов, отмечает другой собеседник “Ъ”.
В частности, предлагается дополнить статью о страховом риске и страховом случае пунктом, согласно которому страховщик может ограничить договор перечислением событий, не рассматриваемых как страховой риск.
В их число могут входить события, наступление которых «обусловлено действиями или бездействием страхователя или выгодоприобретателя», в том числе нарушением обязательных требований.
В Банке России отмечают, что положительно оценивают идею о конкретизации всех включенных в страховое покрытие рисков. «Страховщик при заключении договора страхования должен четко понимать, при каких обстоятельствах нужно будет выплатить возмещение и какую сумму. Эта информация учитывается при расчете страховой премии»,— отмечает регулятор. В противном случае «непредвиденные выплаты будут негативно сказываться на финансовой устойчивости страховщиков, а их желание обезопасить себя приведет к завышению стоимости страховых услуг»,— считают в ЦБ.
Ранее Банк России поддержал предложение участников рынка внести аналогичные поправки в ГК, «но с учетом срочности проблемы предложил сделать точечную правку к закону о страховой деятельности» (см. “Ъ” от 25 марта). Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пока не видел законопроект, однако он отметил, что позиция страховщиков понятна, но «необходимо выслушать страхователей, поскольку важно сопоставление мнения обеих сторон». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.
Руководствуясь принципом защиты более слабой стороны, суды нередко обязывают компании «выплачивать возмещение даже по тем событиям, где со стороны страхователя имела место очевидная халатность, грубое нарушение противопожарных регламентов или предписаний Госпожнадзора», указывает руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal Иван Рыбаков. По статистике, собранной страховым брокером Remaind, из более чем 30 подобных случаев 90% закончились победой истца.
Страховщики и эксперты отмечают, что в настоящее время проблема обязательных выплат по нестраховым случаям обострилась, прежде всего в связи с участившимися прилетами БПЛА.
Например, после атаки БПЛА на одну из нефтебаз, в результате которой произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами и повреждение имущества, страховая компания отказала в выплате возмещения, ссылаясь на исключение из страхового покрытия убытков, обусловленных военными действиями и террористическими актами, однако суд признал требования страхователя обоснованными, описывает один из случаев руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Судебная практика, которая включает покрытие от БПЛА «по умолчанию» в договоры, «идет вразрез с принципом свободы договора», считает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.
Более четкое определение страхового покрытия и исключений важно как для участников рынка, так и для их клиентов. Предложенные поправки потенциально позволят «повысить предсказуемость убытков и упростить оценку рисков перестраховщиками», указывает директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, занимает до 80% сегмента перестрахования) заявили, что поддерживают любые законодательные инициативы, которые помогают «сделать ситуацию на рынке более определенной и ведут к прозрачности условий страхования». Они способны положительно отразиться на взаимодействии участников и «улучшить ситуацию с ценообразованием как на страховом, так и на перестраховочном рынке», уверены в РНПК.