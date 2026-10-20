Риск отклонен

Более четкое определение страхового покрытия и исключений важно как для участников рынка, так и для их клиентов. Предложенные поправки потенциально позволят «повысить предсказуемость убытков и упростить оценку рисков перестраховщиками», указывает директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, занимает до 80% сегмента перестрахования) заявили, что поддерживают любые законодательные инициативы, которые помогают «сделать ситуацию на рынке более определенной и ведут к прозрачности условий страхования». Они способны положительно отразиться на взаимодействии участников и «улучшить ситуацию с ценообразованием как на страховом, так и на перестраховочном рынке», уверены в РНПК.