Вучич рассказал о разговоре с Путиным по поводу вступления Сербии в НАТО
Бывший президент Сербии Александр Вучич вспомнил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2016 году и их разговоре по поводу вступления Белграда в НАТО. Об этом господин Вучич рассказал в интервью Ксении Собчак.
«Вижу, что-то он (Путин.—"Ъ") как-то тихо говорит, и мне кажется, что он зол. Но ничего злого он мне не говорил. И так минут 15–20 продолжалось, а потом говорит: "Ну, если вы хотите в НАТО, окей, но я не думаю, что это хорошо для сербского народа. Но вы как хотите, конечно"»,— уточнил Александр Вучич.
Стороны обсуждали эту тему еще около 40 минут, а затем Александр Вучич (тогда еще премьер-министр Сербии) отметил: «Никто же в НАТО и не идет. Мы не планируем этого». Он поинтересовался у Владимира Путина, кто ему сказал о намерении Сербии идти в НАТО.
Александр Вучич добавил, что ему удалось выстроить с российским президентом дружеские отношения. По его словам, у Владимира Путина есть «красные линии», через которые он никогда не перейдет, при этом к Сербии он всегда проявлял уважение.
Сербия до сих пор не является членом Североатлантического альянса. Уже 20 лет страна входит в программу НАТО «Партнерство ради мира» и участвует в учениях альянса. В мае проходили очередные маневры с участием сербских военнослужащих.