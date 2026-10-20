Вучич рассказал о разговоре с Путиным по поводу вступления Сербии в НАТО

«Вижу, что-то он (Путин.—"Ъ") как-то тихо говорит, и мне кажется, что он зол. Но ничего злого он мне не говорил. И так минут 15–20 продолжалось, а потом говорит: "Ну, если вы хотите в НАТО, окей, но я не думаю, что это хорошо для сербского народа. Но вы как хотите, конечно"»,— уточнил Александр Вучич.