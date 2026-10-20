Экс-глава АСВ Андрей Мельников получил 4,5 года за мошенничество
Пресненский суд столицы вынес приговор по уголовному делу бывшего руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил четыре с половиной года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб. С учетом отбытого под арестом господин Мельников сможет в июле 2027 года просить об условно-досрочном освобождении. Вину он признал, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особо порядке.
Фигурантами дела являются также бывшие замглавы АСВ Александр попелюх (получил 4 года), Ольга Долголева, ряд бывших чиновников и предпринимателей и конкурсный управляющий.
В деле речь идет о криминальной схеме, в результате которой ее участниками, как считает следствие, было похищено более 4 млрд руб. В 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, получило в управление новосибирский аквапарк «Аквамир», один из крупнейших в стране, который принадлежал компании—кредитору банка. Объект был передан в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», а средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.
Часть фигурантов вину признали, двое заключили контракты с Минобороны, и расследование в отношении них приостановили.