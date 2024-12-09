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Коммерсантъ FM
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Страны Европы приостановили прием заявок на убежище от сирийских беженцев

Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев приостановило рассмотрение заявок на предоставление убежища от граждан Сирии из-за трудно предсказуемой ситуации в Арабской Республике, сообщил Der Spiegel. Аналогичное решение приняли власти Австрии, Швеции, Дании, а также Норвегии. Франция работает над этим вопросом, решение будет принято в ближайшие несколько часов, передает Reuters.

Как сообщили Der Spiegel в ведомстве Германии по делам миграции, поскольку ситуация в Сирии, где в результате наступления коалиции исламистских формирований президент Башар Асад покинул пост, остается запутанной, предсказать дальнейшие события сложно. «Поэтому никаких серьезных оценок на данный момент делать нельзя»,— заявил собеседник издания.

По официальных данным, Германия не рассмотрела еще 47 270 заявлений о предоставлении убежища сирийским беженцам, из них 46 тыс. были поданы задолго до наступления сирийских боевиков. В Австрии, где канцлер Карл Нехаммер поручил приостановить прием заявлений «до дальнейшего уведомления», убежище попросили 12,5 тыс. человек.

Датский совет по делам беженцев пообещал следить за развитием событий в Сирии и обсудить следующие решения по вопросу сирийских граждан на заседании 16 января 2025 года. Норвежское иммиграционное управление приостанавливает рассмотрение заявлений до дальнейшего уведомления. Миграционная служба Швеции намерена объявить об официальном решении о планируемых шагах 10 декабря, говорится в заявлении, которое приводит AFP.

О последствиях наступления исламистов в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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