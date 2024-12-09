Страны Европы приостановили прием заявок на убежище от сирийских беженцев

Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев приостановило рассмотрение заявок на предоставление убежища от граждан Сирии из-за трудно предсказуемой ситуации в Арабской Республике, сообщил Der Spiegel. Аналогичное решение приняли власти Австрии, Швеции, Дании, а также Норвегии. Франция работает над этим вопросом, решение будет принято в ближайшие несколько часов, передает Reuters.

Как сообщили Der Spiegel в ведомстве Германии по делам миграции, поскольку ситуация в Сирии, где в результате наступления коалиции исламистских формирований президент Башар Асад покинул пост, остается запутанной, предсказать дальнейшие события сложно. «Поэтому никаких серьезных оценок на данный момент делать нельзя»,— заявил собеседник издания.

По официальных данным, Германия не рассмотрела еще 47 270 заявлений о предоставлении убежища сирийским беженцам, из них 46 тыс. были поданы задолго до наступления сирийских боевиков. В Австрии, где канцлер Карл Нехаммер поручил приостановить прием заявлений «до дальнейшего уведомления», убежище попросили 12,5 тыс. человек.

Датский совет по делам беженцев пообещал следить за развитием событий в Сирии и обсудить следующие решения по вопросу сирийских граждан на заседании 16 января 2025 года. Норвежское иммиграционное управление приостанавливает рассмотрение заявлений до дальнейшего уведомления. Миграционная служба Швеции намерена объявить об официальном решении о планируемых шагах 10 декабря, говорится в заявлении, которое приводит AFP.

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