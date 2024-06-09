БРИКС с большим плюсом

В Нижнем Новгороде в понедельник открывается встреча глав МИДов стран—членов БРИКС, которая пройдет в расширенном формате с участием группы дружественных России государств, не входящих в это объединение. Участники министерской встречи, запланированной в год российского председательства в рамках подготовки к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани, обсудят пути развития организации, столкнувшейся с наплывом желающих вступить в ее ряды. Одна из горячих тем — возможность вступления Турции, страны—члена НАТО, имеющей тесные отношения с США и ЕС. Пройдя через две волны расширения, БРИКС вынуждена ограничить ускоренный прием новых членов, для которых разрабатывается новая категория — страны-партнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флагштоки с флагами стран БРИКС в Нижегородском кремле

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Флагштоки с флагами стран БРИКС в Нижегородском кремле

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стартующая в понедельник двухдневная встреча глав МИДов стран—членов БРИКС, на которую действующий председатель организации Россия пригласила большую группу государств из разных регионов мира, от Кубы до Шри-Ланки, проходит по горячим следам обсуждения темы БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ситуация вокруг этого ведущего объединения незападного мира находились в центре внимания ПМЭФ. На теме БРИКС подробно остановился в своем выступлении на пленарном заседании президент России Владимир Путин — как раз в тот момент, когда в президиуме рядом с ним сидели активные сторонники расширения БРИКС и вступления в эту организацию своих стран президенты Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Арсе.

«Общий ВВП стран БРИКС больше сегодня, чем совокупный ВВП так называемой большой семерки. И эти тенденции не только сохраняются, а ускоряются, усиливаются»,— изложил свое видение места БРИКС в мировой экономике и его меняющейся роли в сравнении с объединением ведущих западных экономик G7 Владимир Путин, добавив, что БРИКС имеет большой потенциал роста. Он напомнил, что в этом году в ряды БРИКС влились Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

«Стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов с БРИКС на разных континентах мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать»,— пообещал Владимир Путин.

Рассуждая о том, что может дать его стране членство в БРИКС, президент Боливии Луис Арсе выразил надежду на то, что вступление в эту организацию позволит ускорить процесс индустриализации. «Нам бы хотелось, чтобы члены БРИКС поделились этими технологиями, этими знаниями, чтобы Боливия могла ускорить процесс индустриализации и могла бы быстрее развиваться»,— отметил президент Арсе.

Не менее решительно настроен имеющий свои планы на БРИКС президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. «Да, я говорил об этом с президентом Путиным на встрече один на один. Я сообщил ему, что обсуждал эту тему до этого со своим братом, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше стремление»,— заявил агентству ТАСС зимбабвийский лидер, по словам которого ни один из членов БРИКС не выступает против вступления Зимбабве, «все они очень и очень поддерживают страну». Ранее министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава в интервью ТАСС сообщил, что его страна уже подала заявку на вступление в БРИКС и ждет положительного решения.

Весьма символично, что предстоящая министерская встреча БРИКС в Нижнем Новгороде пройдет в расширенном формате. Как сообщил накануне сушерпа РФ в БРИКС Павел Князев, Россия ждет на совете глав МИДов БРИКС около 20–25 стран. По его словам, помимо десяти стран, которые уже вошли в это объединение, в Нижний Новгород приглашены около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в других региональных объединениях.

Иллюстрацией расширяющейся географии контактов БРИКС на встрече в Нижнем Новгороде будет служить заметно возросшее представительство Южной и Юго-Восточной Азии.

Как заявил приглашенный на встречу глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг, его страна заинтересована стать полноправным членом БРИКС. В Бангкоке рассчитывают, что это улучшит двусторонние отношения Таиланда со всеми государствами—членами этой организации, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. «Это также подчеркнет ведущую роль Таиланда среди развивающихся стран и продвигает его конструктивную роль в различных форматах сотрудничества, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество»,— отметили в МИДе страны.

В свою очередь, глава МИД Шри-Ланки Али Сабри, действующий председатель совета министров Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных государств Индийского океана, выступит в Нижнем Новгороде с речью о роли БРИКС и Глобального Юга в реформировании мирового управления, обеспечении устойчивого развития и укреплении глобальной безопасности. Как заявил Али Сабри, Шри-Ланка стремится к членству в БРИКС и будет просить Индию ее поддержать.

«В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества»,— рассказал о новой волне интереса к вступлению в БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

По его словам, в связи с растущим числом государств, желающих стать его членами, БРИКС предстоит разработать для будущих новобранцев новый формат сотрудничества, не предполагающий форсированного членства, но при этом позволяющий продолжать активное взаимодействие и более четко его структурировать. «Будет введена, учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать. И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС»,— пояснил Сергей Лавров.

В то время как Владимир Путин предсказал дальнейшее расширение БРИКС и сообщил об общей заинтересованности в этом России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил: число интересующихся БРИКС стран больше, чем объединение может включить в свои ряды на данном этапе. «БРИКС — это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться»,— уточнил Дмитрий Песков в интервью РБК. Он также указал на то, что в ходе российского председательства в БРИКС будет обкатываться новый режим — государство-партнер.

В связи с этим одной из горячих тем становится возможность вступления в БРИКС Турции. Об интересе его страны к БРИКС сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, который в качестве гостя также примет участие в министерской встрече в Нижнем Новгороде. «Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году»,— заявил турецкий министр, который, в отличие от других потенциальных новобранцев, не стал конкретизировать, чего ждет от этого объединения Турция.

Инициатива Анкары вносит дополнительную интригу в неоконченный спор о критериях приема будущих членов. В отличие от других членов или потенциальных кандидатов, Турция гораздо более тесно встроена в евро-атлантическое сообщество. Эта страна — один из ключевых игроков НАТО, которого также считают важным, пусть и проблемным, партнером в ЕС.

Весьма символично, что Турция запустила свой пробный шар по поводу членства в БРИКС в год российского председательства в этом объединении, что может рассматриваться и как политический жест в сторону США и ЕС, призванный поднять ставки в большой игре с Западом.

Сергей Строкань