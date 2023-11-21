Пытки урегулирования
Мир ищет пути прекращения ближневосточного конфликта
Москва предлагает сосредоточиться на окончательном урегулировании палестино-израильского конфликта. Это прозвучало во вторник и в заявлении президента РФ Владимира Путина в ходе внеочередного, проводившегося в онлайн-формате саммита БРИКС, который был посвящен войне между Израилем и «Хамасом», и в словах главы российского МИДа Сергея Лаврова на его встрече в Москве с коллегами из арабских и исламских стран. Москва подчеркивает, что без активного участия региональных игроков добиться мира на Ближнем Востоке будет сложно.
Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС
Фото: пресс-служба президента РФ
«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона»,— заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и прошедшем в формате видеосвязи. Итогом саммита стали призывы к прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», а также к прямым переговорам для решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств и создания суверенного государства Палестина.
Российский президент в очередной раз отметил, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация — «прямое следствие стремлений Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного “квартета” международных посредников».
Напомним, что «квартет» в составе России, США, ЕС и ООН был создан в 2002 году, а год спустя им была разработана «дорожная карта» палестино-израильского урегулирования, которая так и не была реализована. С 2014 года «квартет» практически бездействовал, тогда же прекратились все палестино-израильские переговоры. А после прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа США и вовсе сосредоточились на собственном видении палестино-израильского урегулирования, которое во многом выглядело как односторонняя игра в пользу Израиля. Джо Байден вернулся к традиционному подходу США — концепции «двух государств».
Были даже попытки возродить «квартет», но из-за ухудшения российско-американских отношений из этого ничего не вышло. Однако вопрос о палестино-израильском урегулировании по-прежнему остался в международной повестке. И все основные посредники, а также региональные игроки на фоне начавшейся 7 октября войны подчеркивают, что ситуация не может оставаться такой, как есть. То есть не может быть, чтобы прекращение огня было всего лишь передышкой перед следующей эскалацией, и нужно что-то решать кардинально.
О том, что народ Палестины заслуживает свое государство, заявил на днях президент США Джо Байден.
Эту же мысль повторил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в опубликованном на текущей неделе интервью испанской газете El Pais. «Я знаю только то, что на международном сообществе лежит моральная и политическая ответственность за то, что в течение 20 лет мы говорили “два государства, два государства, два государства” и ничего не делали для того, чтобы это стало реальностью»,— заявил он. Господин Боррель также добавил, что ни европейцы, ни арабы, ни США не могут решить проблему в одиночку. Россию он не упомянул, но в целом под этой концепцией дипломаты и другие официальные лица в Москве могли бы подписаться. По крайней мере, раньше.
Теперь, чтобы не быть отодвинутой от ближневосточного урегулирования, Москва координируется со своими партнерами по БРИКС и в целом с влиятельными странами региона. И надо сказать, что российские взгляды на конфликт и пути его решения практически идентичны тому, что думают в арабских странах, а также в Китае.
Так, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита БРИКС подчеркнул: «Я много раз говорил, что единственный способ остановить круговорот палестино-израильских конфликтов — это реализация принципа сосуществования двух государств».
На это же надеются и региональные игроки. По крайней мере, большинство из них. Особую, наиболее радикальную позицию занимает Иран, который в принципе не признает еврейское государство. В ходе саммита БРИКС иранский президент Эбрахим Раиси выразил надежду, что все члены сообщества прекратят политическое, экономическое и военное сотрудничество с Израилем. Между тем Саудовская Аравия, не имеющая дипломатических отношений с Израилем, но планировавшая их установить до войны, призвала всего лишь прекратить продажу вооружений израильтянам. Этот намек в адрес США сделал в ходе саммита наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
А за несколько часов до этого глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил: «Невозможно говорить о будущем Газы до остановки огня и прекращения всех нарушений в отношении мирного населения». Эти слова прозвучали в Москве на встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Саудовский министр возглавил делегацию глав МИДов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Помимо него, туда вошли министры иностранных дел Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек ОИС Хисейн Брахим Таха. Российская столица стала их второй остановкой после переговоров в Пекине. Далее делегация отправится в Лондон и Париж. Посетят ли они Вашингтон, пока не сообщается, впрочем, американские дипломаты и так с начала войны на Ближнем Востоке буквально не вылезают из региона.
На всех этих переговорах речь идет как о текущих проблемах — прекращении огня, гуманитарной помощи палестинцам и освобождении заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, так и о дальнейших планах — что будет с сектором Газа после прекращения боевых действий, а также в целом о решении палестино-израильского конфликта.
Так, Сергей Лавров еще раз остановился на необходимости подключения к ближневосточному «квартету» арабских стран.
Он напомнил, что еще до войны «западные партнеры» отнеслись к этой идее прохладно, а ООН не проявила инициативы. «Механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования на основе двухгосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативен. В полной мере учитывать очевидное обстоятельство — именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех»,— подчеркнул Сергей Лавров.
Но планы окончательного урегулирования туманны. Израиль пока готов говорить лишь о коротком прекращении огня для обмена заложников, а не о полном прекращении боевых действий. И хотя посредники с разных сторон пытаются заручиться поддержкой друг друга и построить коалиции, пока все в основном сводится к решению оперативных вопросов.
В эти дни Москву должен был посетить премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани. Однако в итоге он остался в Дохе. За полтора месяца с начала конфликта Катар стал центральной переговорной площадкой между Израилем и «Хамасом». И в последние недели все его внимание было сосредоточено на сделке по обмену заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, а также других оперативных вопросах. Но в будущем без катарского министра «сборная команда» посредников вряд ли сможет обойтись.