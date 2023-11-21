Пытки урегулирования

Москва предлагает сосредоточиться на окончательном урегулировании палестино-израильского конфликта. Это прозвучало во вторник и в заявлении президента РФ Владимира Путина в ходе внеочередного, проводившегося в онлайн-формате саммита БРИКС, который был посвящен войне между Израилем и «Хамасом», и в словах главы российского МИДа Сергея Лаврова на его встрече в Москве с коллегами из арабских и исламских стран. Москва подчеркивает, что без активного участия региональных игроков добиться мира на Ближнем Востоке будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона»,— заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и прошедшем в формате видеосвязи. Итогом саммита стали призывы к прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», а также к прямым переговорам для решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств и создания суверенного государства Палестина.

Российский президент в очередной раз отметил, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация — «прямое следствие стремлений Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного “квартета” международных посредников».

Напомним, что «квартет» в составе России, США, ЕС и ООН был создан в 2002 году, а год спустя им была разработана «дорожная карта» палестино-израильского урегулирования, которая так и не была реализована. С 2014 года «квартет» практически бездействовал, тогда же прекратились все палестино-израильские переговоры. А после прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа США и вовсе сосредоточились на собственном видении палестино-израильского урегулирования, которое во многом выглядело как односторонняя игра в пользу Израиля. Джо Байден вернулся к традиционному подходу США — концепции «двух государств».

Были даже попытки возродить «квартет», но из-за ухудшения российско-американских отношений из этого ничего не вышло. Однако вопрос о палестино-израильском урегулировании по-прежнему остался в международной повестке. И все основные посредники, а также региональные игроки на фоне начавшейся 7 октября войны подчеркивают, что ситуация не может оставаться такой, как есть. То есть не может быть, чтобы прекращение огня было всего лишь передышкой перед следующей эскалацией, и нужно что-то решать кардинально.

О том, что народ Палестины заслуживает свое государство, заявил на днях президент США Джо Байден.

Эту же мысль повторил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в опубликованном на текущей неделе интервью испанской газете El Pais. «Я знаю только то, что на международном сообществе лежит моральная и политическая ответственность за то, что в течение 20 лет мы говорили “два государства, два государства, два государства” и ничего не делали для того, чтобы это стало реальностью»,— заявил он. Господин Боррель также добавил, что ни европейцы, ни арабы, ни США не могут решить проблему в одиночку. Россию он не упомянул, но в целом под этой концепцией дипломаты и другие официальные лица в Москве могли бы подписаться. По крайней мере, раньше.

Теперь, чтобы не быть отодвинутой от ближневосточного урегулирования, Москва координируется со своими партнерами по БРИКС и в целом с влиятельными странами региона. И надо сказать, что российские взгляды на конфликт и пути его решения практически идентичны тому, что думают в арабских странах, а также в Китае.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита БРИКС подчеркнул: «Я много раз говорил, что единственный способ остановить круговорот палестино-израильских конфликтов — это реализация принципа сосуществования двух государств».

На это же надеются и региональные игроки. По крайней мере, большинство из них. Особую, наиболее радикальную позицию занимает Иран, который в принципе не признает еврейское государство. В ходе саммита БРИКС иранский президент Эбрахим Раиси выразил надежду, что все члены сообщества прекратят политическое, экономическое и военное сотрудничество с Израилем. Между тем Саудовская Аравия, не имеющая дипломатических отношений с Израилем, но планировавшая их установить до войны, призвала всего лишь прекратить продажу вооружений израильтянам. Этот намек в адрес США сделал в ходе саммита наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

А за несколько часов до этого глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил: «Невозможно говорить о будущем Газы до остановки огня и прекращения всех нарушений в отношении мирного населения». Эти слова прозвучали в Москве на встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Саудовский министр возглавил делегацию глав МИДов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Помимо него, туда вошли министры иностранных дел Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек ОИС Хисейн Брахим Таха. Российская столица стала их второй остановкой после переговоров в Пекине. Далее делегация отправится в Лондон и Париж. Посетят ли они Вашингтон, пока не сообщается, впрочем, американские дипломаты и так с начала войны на Ближнем Востоке буквально не вылезают из региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй справа) и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй справа) и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй слева) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

На всех этих переговорах речь идет как о текущих проблемах — прекращении огня, гуманитарной помощи палестинцам и освобождении заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, так и о дальнейших планах — что будет с сектором Газа после прекращения боевых действий, а также в целом о решении палестино-израильского конфликта.

Так, Сергей Лавров еще раз остановился на необходимости подключения к ближневосточному «квартету» арабских стран.

Он напомнил, что еще до войны «западные партнеры» отнеслись к этой идее прохладно, а ООН не проявила инициативы. «Механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования на основе двухгосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативен. В полной мере учитывать очевидное обстоятельство — именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Но планы окончательного урегулирования туманны. Израиль пока готов говорить лишь о коротком прекращении огня для обмена заложников, а не о полном прекращении боевых действий. И хотя посредники с разных сторон пытаются заручиться поддержкой друг друга и построить коалиции, пока все в основном сводится к решению оперативных вопросов.

В эти дни Москву должен был посетить премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани. Однако в итоге он остался в Дохе. За полтора месяца с начала конфликта Катар стал центральной переговорной площадкой между Израилем и «Хамасом». И в последние недели все его внимание было сосредоточено на сделке по обмену заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, а также других оперативных вопросах. Но в будущем без катарского министра «сборная команда» посредников вряд ли сможет обойтись.

Марианна Беленькая