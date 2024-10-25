Технологии с видом на Африку

Эксперты университета Сколтех изучили технологические возможности и состояние рынков стран — новых членов БРИКС и пришли к выводу, что наиболее перспективными с точки зрения производственной кооперации и поставок российской продукции являются Египет и Эфиопия. Потенциальные сферы сотрудничества с этими странами — фармацевтика, медицина, космические технологии, связь, электроника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кооперация РФ с другими странами БРИКС позволит расширить возможности для ее выхода на новые технологические рынки, отмечают эксперты университета Сколтех в докладе «Страны, приглашенные в БРИКС: перспективные направления научно-технологического сотрудничества с Россией».

В контексте планов по выпуску комплектующих для машиностроения совместно с Узбекистаном и Киргизией (см. “Ъ” от 23 апреля) эксперты изучили возможности стран, присоединившихся к БРИКС в 2024 году: Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии (а также отклонившей предложение вступить в объединение Аргентины). В эти страны могли бы быть вынесены предприятия, которые бы удовлетворяли потребности РФ.

В Сколтехе пришли к выводу, что самыми перспективными с точки зрения сотрудничества с Россией являются Египет и Эфиопия.

Эти страны обладают «существенным и пока нераскрытым потенциалом роста рынков технологий», полагают эксперты. Кроме того, обе имеют отрицательное сальдо торгового баланса, а значит, открыты для внешней торговли, в том числе со странами БРИКС.

На основе данных по патентованию исследователи заключают, что в Египте пока слабо развиты собственные технологии, но страна может стать для России перспективным рынком в части космических технологий, а также медицины и фармацевтики. Египет нуждается в антибиотиках, вакцинах и различных дозированных препаратах. В Сколтехе отмечают, что сотрудничество двух стран имеет длительную историю (к примеру, продолжается создание российской промышленной зоны в Египте, которая должна упростить производителям РФ выход на рынки африканских стран), при этом научное взаимодействие пока недостаточно развито.

С Эфиопией взаимодействие в научно-технологической сфере началось еще до распада СССР. К перспективным направлениям, по мнению экспертов, относятся фармацевтика и информационно-коммуникационные технологии (включая спутниковую связь). Теоретически перспективным направлением сотрудничества в фармацевтике является не только поставка продукции на эфиопский рынок, но и создание российскими компаниями в этой стране вспомогательных производств. В первую очередь это производство современных медицинских упаковок, специальных медицинских тюбиков и бутылок и так далее. Потенциальная привлекательность эфиопского рынка — в относительно дешевой рабочей силе и наличии некоторых объектов технологической инфраструктуры.

Также в Сколтехе пришли к выводу, что российские поставщики могут заинтересовать партнеров из Египта предложением радиоэлектроники и систем связи.

Их производство в этой стране развито недостаточно, притом что спрос на такую продукцию со стороны телекоммуникационных компаний, метеорологических станций и других бизнесов существует. Эфиопский рынок электроники также может стать перспективным направлением для российского экспорта, говорится в докладе.

Отметим, что на этой неделе Госдума приняла поправки к закону «О промышленной политике», которые позволят распространить господдержку на контракты по комплексным инвестиционно-строительным проектам в «дружественных» странах. Это сделано для того, чтобы поддержать присутствие российского бизнеса на рынках таких государств за счет создания производств и логистической инфраструктуры.

Венера Петрова