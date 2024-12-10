Судье показали красную карточку

Итогом расследования, инициированного Ассоциацией футбольных судей Англии (PGMOL), стало увольнение рефери английской Премьер-лиги (АПЛ) Дэвида Кута. Ранее достоянием общественности стали несколько видеозаписей, которые серьезно ударили по его репутации. На одной арбитр оскорбляет бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Содержание другой позволяет предположить, что Кут принимал наркотики во время работы на чемпионате Европы 2024 года. При этом открытое параллельно расследование Футбольной ассоциации Англии (FA) до сих пор продолжается. В его рамках рассматриваются и другие обвинения в адрес судьи Кута, в числе которых нарушение правил об азартных играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фраза «немецкий ублюдок», сказанная о знаменитом футбольном тренере Юргене Клоппе (слева), стоила Дэвиду Куту карьеры рефери

Фото: Carl Recine / Reuters Фраза «немецкий ублюдок», сказанная о знаменитом футбольном тренере Юргене Клоппе (слева), стоила Дэвиду Куту карьеры рефери

Фото: Carl Recine / Reuters

Ассоциация футбольных судей Англии объявила об увольнении ранее отстраненного арбитра Дэвида Кута, с 2018 года работавшего на матчах английской Премьер-лиги. В заявлении пресс-службы PGMOL сказано, что решение принято «после тщательного расследования», в ходе которого был сделан вывод, что «действия Дэвида Кута являются серьезным нарушением положений трудового договора, а его позиция признана несостоятельной». При этом сообщается, что судья имеет право обжаловать решение о прекращении трудовых отношений.

Внимательно изучать деятельность Кута различные футбольные организации начали месяц назад. Тогда судья, главным достижением которого было назначение на проходивший на лондонском стадионе Wembley финал Кубка английской лиги 2023 года, оказался в центре крупного скандала.

В социальной сети X, а затем и во многих других крупных медиаресурсах появились кадры, которые позже были признаны неприемлемыми.

На них судья презрительно отзывается о командах и функционерах: игру «Ливерпуля» он характеризует как «дерьмо», а Юргена Клоппа, который в то время тренировал команду, упрекает в высокомерии и называет «немецким ублюдком» (в оригинале — German cunt). Как только в PGMOL убедились в подлинности видео, Кута отстранили от обслуживания матчей на время расследования.

Усугубили положение судьи видеозаписи, опубликованные на следующий день изданием The Sun. На одной из них человек, похожий на Кута, вдыхает белый порошок через свернутую в трубочку долларовую купюру. Предполагается, что эти кадры были сняты во время работы арбитра на чемпионате Европы 2024 года в Германии. По информации The Sun, видео было сделано 6 июля, после четвертьфинального матча между сборными Франции и Португалии, на котором Кут трудился в бригаде видеоассистентов рефери (VAR). За этим последовало отстранение арбитра от работы на соревнованиях под эгидой UEFA.

Позже по репутации арбитра был нанесен еще один удар. Его обвинили в организации ставок.

Как писала газета The Sun, накануне одного из матчей Championship — второй по силе лиги Англии — приятель Кута в шутку предложил ему показать желтую карточку защитнику «Лидса» Эзджану Алиоски, намекнув, что собирался сделать на это ставку в букмекерской конторе. Впоследствии игрок действительно получил предупреждение, а наутро после матча Кут написал товарищам ответное сообщение: «Вот это был денек! Надеюсь, вы поддержали то, что обсуждалось». Друг ответил, что денег на событие не ставил, но выразил надежду, что «поддержал» предприятие другой человек. «Тогда ему придется поделиться с тобой»,— ответил Кут.

Именно за этой новостью последовали первые публичные комментарии Кута. Он назвал обвинения «ложными», отметил, что «личные проблемы» никогда не влияли на его поведение на поле, добавив, что он «всегда высоко ценил принципы честной игры и судил матчи беспристрастно».

Несмотря на то что процесс PGMOL завершен, в отношении Кута, как отмечает газета The Guardian, проводятся еще три расследования. Одно из них инициировано Футбольной ассоциацией Англии, другое — UEFA. А это значит, что история еще далека от развязки и к судье могут быть применены более жесткие санкции.

Роман Левищев