Самарский губернатор взялся за свисток

Самый, видимо, громкий скандал года в отечественном футболе инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он заявил, что у представляющего ее клуба «Крылья Советов» накопился долг в 36 млн руб. перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», и предложил перестать финансировать команды, участвующие в ней. Российский футбольный союз (РФС) заметил, что изложенные господином Федорищевым факты могут стать «поводом для обращения в правоохранительные органы», а Российская премьер-лига (РПЛ) отметила, что уже сформировала предложения по «повышению эффективности и прозрачности» работы судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Самый свежий скандал в российском футболе спровоцировали посты в Telegram-канале ставшего в этом году губернатором Самарской области Вячеслава Федорищева. Это фрагменты его выступления на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту. Среди тех, кому оно было адресовано,— премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Алексей Дюмин. Выступление господин Федорищев посвятил ситуации в футбольном клубе «Крылья Советов», большую часть финансирования получающем из областного бюджета (региону принадлежат 74% его акций). В нынешнем чемпионате России он выступает неудачно. После 16 туров «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, в шести очках от «зоны прямого вылета». Субботняя победа над аутсайдером «Ахматом» — 2:1 — была для них первой в турнире с середины сентября.

Вячеслав Федорищев рассказал, что два месяца назад «один из функционеров» клуба сообщил ему о долге в 36 млн руб. перед «неназванными преступниками», которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Господин Федорищев отметил, что, проведя «аналитическую работу», убедился в том, что в этом сегменте, «где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты», до сих пор есть «люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией», и эта «система, судя по всему, работает последние годы», поглощая «деньги налогоплательщиков». Вячеслав Федорищев утверждает, что «во многих командах, которые потакают этой системе, есть соответствующие люди», а значит, «клубы тоже являются активными участниками данного процесса».

Губернатор, призывая присоединиться к нему глав других регионов, а также «индустриальных партнеров, банки и госкомпании», «финансирующие профессиональный футбол», предложил «перестать финансировать этот сектор».

В его трактовке это означает в первую очередь прекратить выделять средства «командам, которые в этом участвуют». По подсчетам Вячеслава Федорищева, их в высшем российском дивизионе «порядка десяти». Вскоре после публикации постов «Матч ТВ» сообщил об увольнении «двух человек из финансового блока самарских "Крыльев Советов"», «в том числе финансового директора».

Столь громких заявлений, касающихся судейства, в отечественном футболе не делали уже давно — с момента демарша в августе 2020 года Леонида Федуна, занимавшего пост председателя совета директоров «Спартака». После того как в завершившемся вничью — 2:2 — матче с «Сочи», в котором оба гола спартаковцы, и ранее жаловавшиеся на предвзятость арбитров, пропустили после назначения спорных пенальти, он пообещал снять свою команду с чемпионата, не желая участвовать в «клоунаде». Позже, однако, обещание было забыто.

Высказывания Вячеслава Федорищева также вызвали огромный резонанс.

Правда, источники “Ъ” оценили их по-разному. Сотрудник одной из структур, управляющих российским футболом, назвал обвинения господина Федорищева «странными», поскольку в них «не содержится ни конкретных имен, ни конкретных событий». Топ-менеджер клуба РПЛ согласился, что качество судейства в российском футболе «остается серьезной проблемой, рожденной в том числе закрытостью корпуса арбитров», и указал на «достаточно большое количество непонятных судейских решений, несмотря на наличие технических средств, таких как VAR». Правда, «Крылья Советов» явно не входят в список наиболее пострадавших из-за них клубов. В составленной после завершившего первый круг 15-го тура Championat.com таблице, в которой команды ранжированы по числу допущенных в их матчах значимых ошибок (это, скажем, ошибочные пенальти, удаления, несправедливо засчитанные или аннулированные голы), самарцы располагаются в серединке. По версии ресурса, арбитры один раз грубо ошиблись в их пользу и один — в пользу соперника.

Судьи в текущем сезоне подвергались наказаниям. Но по-настоящему суровым среди них было только ноябрьское для известного арбитра Владислава Безбородова.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила его от обслуживания матчей до конца сезона, но не за непрофессионализм, а за некорректные комментарии в соцсетях.

Между тем в официальном заявлении президента Российской премьер-лиги Александра Алаева сказано, что структура «разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе», а информацию Вячеслава Федорищева «необходимо рассматривать со всей серьезностью», «так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола». При этом лига отметила, что уже «провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности».

Они будут рассмотрены на декабрьском исполкоме Российского футбольного союза, который, комментируя признания Вячеслава Федорищева, подчеркнул, что «находится в контакте с руководством Самарской области». РФС считает, что «изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», и «со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».

Впрочем, сам Вячеслав Федорищев в данный момент, кажется, не готов к такому обращению. Он уточнил «РБ Спорт», что все же не обладает «фактами, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы», добавив, что «это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо». Вчера на пресс-конференции Вячеслав Федорищев, однако, заметил, что рассчитывает на то, что дальше, после того как будет установлено «более системное взаимодействие» с РФС и Министерством спорта РФ, появится «больше фактологии».

Алексей Доспехов