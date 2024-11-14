Судья попался на видеоповторах

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное расследование по делу скандально известного английского рефери Дэвида Кута. Последний попал в центр внимания общественности после того, как в британских СМИ была обнародована запись, на которой судья крайне уничижительно отзывается о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Теперь скандал выходит на новый уровень. Масла в огонь подлило обнародование изданием The Sun записи, исходя из которой появились основания полагать, что судья Кут принимал наркотики по ходу работы на чемпионате Европы-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Английский судья Дэвид Кут (справа) считает, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — «немецкий ублюдок»

Фото: Phil Noble/File Photo EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixtu, Reuters Английский судья Дэвид Кут (справа) считает, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — «немецкий ублюдок»

Фото: Phil Noble/File Photo EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixtu, Reuters

В самой богатой футбольной лиге мира (АПЛ) набирает силу судейский скандал. Начался он в начале недели после того, как в сеть попали кадры, на которых рефери АПЛ Дэвид Кут негативно отзывается о командах и функционерах, с которыми вынужден взаимодействовать по службе. На записи, широко представленной на сайтах всех ведущих британских СМИ, видно, как Дэвид Кут уничижительно отзывается о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе (покинул клуб в начале 2024 года). В ходе общения с лицом, записывающим видео, господин Кут говорит, что «Ливерпуль» «дерьмо», что Клопп — чрезвычайно заносчив и что вообще он — «немецкий ублюдок». В оригинале — German cunt (согласно оксфордскому словарю слово cunt переводится в том числе как «крайне неприятный и глупый человек»).

Видео снимал кто-то из друзей Кута. При этом издание Nottingham Post (господин Кут как раз уроженец Ноттингемшира) идентифицировало одного из персонажей за кадром. Это некто Бен Китт, которого Nottingham Post называет бывшим гольфистом. На записи он соглашается с высказыванием Кута и добавляет: «Мы ненавидим скаузеров (распространенное в Британии название жителей Ливерпуля.— “Ъ”)».

В ответ Кут говорит: «Чтобы не было потом вопросов, это чертово видео не должно уйти наружу. Серьезно!» Китт отвечает: «Он судья АПЛ! Давайте не будем рушить его карьеру».

Как видно, запись все же ушла в народ. Это привело к тому, что Ассоциация футбольных судей Англии (PGMOL) незамедлительно отстранила господина Кута от работы, а сама АПЛ приступила к изучению его деятельности. В четверг к структурам, расследующим деятельность судьи Кута, присоединился и UEFA. В заявлении головной структуры европейского футбола отмечается, что «назначен инспектор по этике и дисциплине, который изучит вопрос о возможном нарушении дисциплинарного кодекса UEFA судьей Дэвидом Кутом». Ранее UEFA заявил, что не станет привлекать Кута к обслуживанию международных матчей. Впрочем, это не представлялось как дисквалификация.

Отметим, что Дэвида Кута можно назвать человеком, достигшим своей мечты. О ранних годах его жизни (господин Кут появился на свет в 1982 году) информации мало. Но известно, что судить футбольные матчи в низших лигах он начал с 16-летнего возраста. Вполне, похоже, успешно. Уже в 2018 году господин Кут дорос до уровня «приоритет». Так АПЛ отмечает судей, которых лига готова допустить к работе на своих играх. Дебют судьи Кута на топовом уровне случился в том же 2018-м в одном из матчей АПЛ. А пиком его карьеры, если не учитывать игры АПЛ, стало участие в обслуживании чемпионата Европы 2024 года. Правда, на работу в поле UEFA его так и не выпустил, зато он включался в бригады VAR (видеопомощники судьи) на нескольких играх.

Именно участие Дэвида Кута в качестве судьи на чемпионате Европы-2024 способно стать ключевым фактором во всей его непростой истории.

Дело в том, что издание The Sun обнародовало короткую видеозапись, на которой видно, как Кут занюхивает некий белый порошок через свернутую в трубочку купюру. Причем свернут почему-то доллар США, как в классических фильмах Голливуда о наркодилерах. Дело при этом, как утверждается, происходит в Германии во время чемпионата Европы-2024. А точнее, 6 июля, на следующий день после четвертьфинала первенства, в котором встречались команды Франции и Португалии. На том матче Дэвид Кут работал как раз в бригаде VAR.

Александр Петров