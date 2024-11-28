ВТБ получил разрешение на покупку акций Почта-банка

Федеральная антимонопольная служба и Банк России одобрили сделку по выкупу акций Почта-банка у «Почты России», сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. Выкупать акции будет сам Почта-банк.

«Сделка планируется в рамках процедуры уменьшения капитала... и будет проходить с точки зрения расчетов с 19 по 23 декабря. Там тоже никаких препятствий нет для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером»,— сказал господин Пьянов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ и «Почта России» создали Почта-банк в 2016 году. Им принадлежат 50% минус 1 акция. Двумя акциями владеет председатель правления Почта-банка Александр Пахомов. ВТБ намерен выкупить и долю «Почты России», и акции топ-менеджера. Почта-банк после интеграции в группу ВТБ снизит уставной капитал.

Подробнее о готовящейся сделке — в материале «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».