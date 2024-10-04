Почта-банк готов к отделению

Почта-банк был оценен для приобретения ВТБ (MOEX: VTBR) доли в его капитале «Почты России» по цене, равной размеру его собственных средств. В результате стоимость сделки может составить 36 млрд руб. По словам экспертов, если исходить из рыночных показателей, то оценка выглядит завышенной. Однако, учитывая, что сделка происходит фактически между двумя государственными структурами, в ней могли быть учтены и нерыночные факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Почта-банк, 100% акций которого собирается консолидировать ВТБ, был оценен в 72 млрд руб. Об этом в пятницу, 4 октября, со ссылкой на отчет независимого оценщика сообщил «Интерфакс». В отчете рыночная стоимость одной акции банка оценена в 4,18 тыс. руб. Капитал банка состоит из 17,2 млн акций. При этом, по данным отчетности, раскрытым на сайте Банка России, на 1 сентября 2024 года собственные средства Почта-банка составляли 71,9 млрд руб., то есть оценка банка соответствует его капиталу. «Считаем оценку независимого оценщика в один капитал справедливой и комфортной, исходя из этой суммы мы предполагаем провести сделку. Никаких дополнительных выплат или дисконтов не планируем»,— заявил «Интерфаксу» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В июле в кулуарах Финансового конгресса Банка России топ-менеджер ВТБ сообщил, что банк планирует выкупить у «Почты России» ее долю в Почта-банке, а само поглощение может произойдет не раньше 2026 года (см. “Ъ” от 5 июля).

С учетом доли «Почты России» в размере 50% минус 1 акция она оценивается в 36 млрд руб. Причем ранее господин Пьянов указывал, что в процессе сделки необходимо учитывать интересы «Почты России», в том числе инфраструктурный платеж, который в 2023 году составил 54 млрд руб. В сентябре ВТБ подал заявку в ФАС на приобретение у «Почты России» ее доли в Почта-банке.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, в конце сентября было проведено совещание у главы правительства Михаила Мишустина с руководителями «Почты России» и ВТБ, на котором обсуждалась эта сделка. «Возможно, такая оценка стоимости Почта-банка объясняется необходимостью пополнить бюджет "Почты России"»,— предположил собеседник “Ъ”. По его словам, планируется закрыть допофисы банка на почте, там, где они находятся недалеко от офисов ВТБ. При этом одному или нескольким сотрудникам всех почтовых отделений выдадут планшеты, с помощью которых они смогут оказывать банковские услуги клиентам, доступные в дистанционном формате.

Однако участники рынка считают, что указанная оценка выглядит завышенной. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев полагает, что интерес ВТБ в сделке представляет клиентская база в размере 6 млн клиентов, а объединение крупнейших инфраструктур в виде банкоматов и отделений увеличит присутствие банка. «Но если оценивать Почта-банк как рыночный банк, то при рентабельности капитала около 18% по итогам 2023 года кажется, что сделка проходит по завышенному мультипликатору»,— отмечает он.

Другой источник “Ъ” на банковском рынке сообщает, что справедливая оценка Почта-банка составляет 0,5–0,7 капитала, так как это розничный монолайнер, у которого нет портфеля корпоративных кредитов с плавающими ставками. «Соответственно, постоянно дорожающая база фондирования съедает маржу по кредитному портфелю, выданному в период низких ставок»,— говорит собеседник “Ъ”. Господин Клементьев отмечает, что в настоящее время акции Сбербанка при стабильной рентабельности около 22–24% торгуются на бирже по оценке 0,98 капитала, а в сделках слияния и поглощения оценка, как правило, ниже. В частности, Совкомбанк «исторически покупает новые активы дешевле 0,8 капитала», говорит эксперт.

При этом источник “Ъ” на банковском рынке отмечает, что это сделка внутри периметра госактивов и формирование цены здесь может иметь отраслевую, а не рыночную мотивацию.

В частности, ВТБ мог договориться о снижении структурного платежа «Почте России» за аренду ее площадей. Однако эксперты сомневаются, что размер инфраструктурного платежа мог повлиять на оценку стоимости. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин рассуждает, что если ВТБ в ходе интеграции Почта-банка примет решение о сокращении присутствия в части офисов «Почты России», то прямо пропорционально этому сокращению «будет снижаться и платеж за возможность использования инфраструктуры почтовых отделений для оказания банковских услуг».

В ВТБ, Почта-банке, ФАС оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов