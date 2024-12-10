Нарышкин заявил, что достижение целей спецоперации уже близко

Стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит России, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его мнению, украинская армия находится на грани развала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность»,— сказал господин Нарышкин журналу «Разведчик» (.pdf).

Глава СВР считает, что все попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его мнению, россияне осознают, что «мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом» и цена противостояния — «свобода и суверенитет».

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее говорил, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Украины. По его словам, у западных стран есть выбор — продолжить финансирование ВСУ или начать переговоры. Президент Владимир Путин ранее в декабре называл происходящее на линии боевого соприкосновения на Украине тем фактором, который определит судьбу России «на многие годы вперед».

О том, как Запад помогает Украине,— в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».