Киев ждет особого приглашения

В Брюсселе 3 декабря открылось заседание министров иностранных дел стран НАТО, на котором основной темой дискуссий стали поддержка Украины и перспективы урегулирования конфликта. Встреча дипломатов состоялась в тот момент, когда команда будущего президента США республиканца Дональда Трампа занята разработкой плана по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. В Киеве недавно выразили готовность к компромиссу в виде отказа от цели восстановить контроль над границами 1991 года военным путем, но выдвинули союзникам условие: полноценное членство в Североатлантическом альянсе. Тем не менее, как следует из слов генсека НАТО Марка Рютте, удовлетворить запрос Киева партнеры не готовы. В Москве подобный сценарий и вовсе называют «угрожающим» для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте, по сути, отверг просьбу Украины срочно выдать ей приглашение на вступление в альянс, сказав, что этот вопрос сейчас второстепенен

Фото: Yves Herman, Reuters Генсек НАТО Марк Рютте, по сути, отверг просьбу Украины срочно выдать ей приглашение на вступление в альянс, сказав, что этот вопрос сейчас второстепенен

Фото: Yves Herman, Reuters

На повестке заседания глав МИДов стран НАТО стояло много вопросов, однако ключевым, как и на всех подобных встречах за последние три года, стал украинский. Правда, на этот раз переговоры проходили на фоне грядущей смены власти в Вашингтоне и активной подготовки команды новоизбранного президента США Дональда Трампа к решительным шагам, имеющим цель остановить боевые действия между Россией и Украиной. Какие именно предложения господин Трамп намерен выдвинуть Москве и Киеву, достоверно неизвестно. Однако все рассматриваемые в окружении республиканца сценарии, включая план будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, так или иначе подразумевают уступки от обеих сторон. В частности, от Киева Дональд Трамп почти наверняка потребует отказ от цели вернуть контроль над границами 1991 года военным путем.

На этом фоне украинские представители, включая президента Владимира Зеленского, за последние недели смягчили свою риторику и начали допускать в том или ином виде возможность территориальных уступок. Однако взамен в Киеве хотят получить гарантии безопасности со стороны союзников. В преддверии встречи в Брюсселе МИД Украины опубликовал заявление, что «единственной реальной гарантией безопасности» может считаться «только полноправное членство в НАТО». Фактически в Киеве дали понять, что лишь в таком случае готовы согласиться с возможными требованиями Дональда Трампа. При этом альтернативные форматы гарантий безопасности Украину не устроят, заверили в ведомстве.

Уже на встрече в Брюсселе 3 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига попытался лично донести до союзников, что Украина «не примет» никаких гарантий безопасности, кроме членства в НАТО. Более того, дипломат намеревался потребовать от коллег уже сейчас прийти к консенсусу и выдать Киеву приглашение в альянс — пока в Белый дом не вернулся Дональд Трамп, назначенцы которого допускают принятие обязательства об отказе принять Украину в НАТО в ближайшие 10–20 лет.

Однако, как сообщило агентство Reuters, шансов на то, что министры иностранных дел 32 стран согласятся рекомендовать своим лидерам уже сейчас пригласить Украину в альянс, изначально было немного. Как пояснил один неназванный высокопоставленный дипломат, «на достижение консенсуса уйдут недели и месяцы», а потому было бы странно ожидать подобного шага от глав МИДов 3–4 декабря. По его словам, сейчас партнеры сосредоточены на том, как усилить позиции Украины перед возможными переговорами в 2025 году. «Лучший способ это сделать — увеличить финансирование, объемы вооружения и мобилизацию»,— сказал анонимный чиновник.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в НАТО также идут дискуссии о возможном прекращении боевых действий в грядущем году.

Так или иначе, заявления генсека альянса Марка Рютте, прозвучавшие во вторник в Брюсселе, фактически подтвердили слова анонимных источников Reuters. Он заявил, что вопрос полноценного членства Украины в НАТО сегодня второстепенен, хотя и заверил, что Киев находится «на необратимом пути» в альянс и сближается с блоком «шаг за шагом». По словам господина Рютте, в течение двух дней переговоров в Брюсселе для союзников гораздо важнее сосредоточиться на неотложных нуждах ВСУ и «убедиться, что военная помощь поступит Украине». «Для них (украинских властей.— “Ъ”) крайне важно, чтобы, если они однажды решат вступить в переговоры с россиянами, они сделали это с позиции силы»,— добавил генсек НАТО.

При этом господин Рютте отметил, что не считает необходимым именно сейчас вести дискуссии о «мирном процессе», а вместо этого призывает нарастить военную поддержку Украины.

«Больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс»,— сказал Марк Рютте, добавив, что координация увеличения поставок вооружений Киеву остается для него «приоритетом номер один». В связи с этим господин Рютте отдельно поблагодарил США, Германию, Швецию, Эстонию, Литву и Норвегию за сделанные за последние дни объявления о поставках очередных пакетов военной помощи Украине.

Между тем реакция Москвы на требования Украины взять ее в НАТО подтверждает опасения многочисленных анонимных источников в западных СМИ, что подобный поворот событий привел бы к резкой эскалации между Россией и Западом. «Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием»,— прокомментировал 3 декабря просьбы Киева к союзникам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, полноправное членство Украины в альянсе «абсолютно контрастирует с тезисом о неделимости безопасности», а потому Москва не могла бы согласиться на реализацию такого сценария.

Алексей Забродин